مساهم يرفع حصته في رأسمال“العربية للصناعات” إلى 5.08%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع المساهم أشرف محمد عبدالحميد سند، حصته في رأس مال شركة العربية للصناعات الهندسية من 4.72% إلى 5.08%.
واشترى المساهم أشرف محمد 803.27 ألف سهم من العربية للصناعات الهندسية بقيمة إجمالية 1.16 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 1.44 جنيه.
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وتضاعفت أرباح شركة العربية للصناعات الهندسية، 293.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 39.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 10 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 153.8 مليون جنيه، مقابل 96.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت أرباح شركة العربية للصناعات الهندسية، بنسبة 373.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 30.78 مليون جنيه، مقارنة بربح 6.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 108.4 مليون جنيه، مقابل 60.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تضاعفت أرباح شركة العربية للصناعات الهندسية بنسبة 367% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 13.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 2.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول لتصل 49.02 مليون جنيه، مقابل مبيعات 29.9 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
وارتفعت أرباح شركة العربية للصناعات الهندسية بنسبة 22.2% خلال العام الماضي، لتصل 15.59 مليون جنيه، مقارنة بربح 12.74 مليون جنيه خلال 2021.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 135.15 مليون جنيه، مقابل مبيعات 103.4 مليون جنيه في العام الأسبق.
وكانت تراجعت أرباح شركة“العربية للصناعات الهندسية” بنسبة 27.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 6.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 8.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 60.8 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 52.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العربية للصناعات الهندسية، توزيع 1/3 سهم مجاني لكل سهم تمويلًا من أرباح العام الماضي والأرباح المرحلة على أن تجبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وذلك لزيادة رأس المال.
واعتمدت تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وحساب توزيع الأرباح.
ووافقت العمومية على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 62.46 مليون جنيه إلى 83.29 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.82 مليون جنيه موزعة على 55.5 مليون سهم بقيمة اسمية 37.50 قرشًا للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية.
وقامت العمومية بانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة مدتبها 3 سنوات، برئاسة مصطفى عبدالصمد وتعينه عضوًا منتدبًا تنفيذيًا، وكذلك تعيين طارق مصطفى عبدالصمد نائب لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا تنفيذيًا.
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