مساهم يرفع حصته في رأسمال“العربية للصناعات” إلى 5.08%

MENAFN - Al-Borsa News) رفع المساهم أشرف محمد عبدالحميد سند، حصته في رأس مال شركة العربية للصناعات الهندسية من 4.72% إلى 5.08%.

واشترى المساهم أشرف محمد 803.27 ألف سهم من العربية للصناعات الهندسية بقيمة إجمالية 1.16 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 1.44 جنيه.

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وتضاعفت أرباح شركة العربية للصناعات الهندسية، 293.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 39.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 10 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 153.8 مليون جنيه، مقابل 96.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح شركة العربية للصناعات الهندسية، بنسبة 373.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 30.78 مليون جنيه، مقارنة بربح 6.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 108.4 مليون جنيه، مقابل 60.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تضاعفت أرباح شركة العربية للصناعات الهندسية بنسبة 367% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 13.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 2.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول لتصل 49.02 مليون جنيه، مقابل مبيعات 29.9 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وارتفعت أرباح شركة العربية للصناعات الهندسية بنسبة 22.2% خلال العام الماضي، لتصل 15.59 مليون جنيه، مقارنة بربح 12.74 مليون جنيه خلال 2021.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 135.15 مليون جنيه، مقابل مبيعات 103.4 مليون جنيه في العام الأسبق.

وكانت تراجعت أرباح شركة“العربية للصناعات الهندسية” بنسبة 27.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 6.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 8.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 60.8 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 52.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العربية للصناعات الهندسية، توزيع 1/3 سهم مجاني لكل سهم تمويلًا من أرباح العام الماضي والأرباح المرحلة على أن تجبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وذلك لزيادة رأس المال.

واعتمدت تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وحساب توزيع الأرباح.

ووافقت العمومية على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 62.46 مليون جنيه إلى 83.29 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.82 مليون جنيه موزعة على 55.5 مليون سهم بقيمة اسمية 37.50 قرشًا للسهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية.

وقامت العمومية بانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة مدتبها 3 سنوات، برئاسة مصطفى عبدالصمد وتعينه عضوًا منتدبًا تنفيذيًا، وكذلك تعيين طارق مصطفى عبدالصمد نائب لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا تنفيذيًا.