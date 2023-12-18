جولدمان ساكس يخفض توقعاته لسعر برنت في 2024 وسط إمدادات أمريكية قوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قلص بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في 2024 بعشر دولارات للبرميل إلى ما يتراوح بين 70 و90 دولارا، وأشار إلى أن الإنتاج القوي من الولايات المتحدة سيخفف من أي ارتفاع في أسعار النفط.
وقال محللوه في مذكرة تحمل تاريخ أمس الأحد“ما زلنا نتوقع تحرك الأسعار ضمن نطاق محدد وأن تكون تقلبات الأسعار متوسطة فقط في 2024.
موضوعات متعلقة
تراجع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية رئيس يو بي إس: لست مقتنعًا بأن البنوك المركزية سيطرت على التضخم المصارف الصينية تُكثف مبيعات القروض المعدومة مع زيادة حالات التخلف عن السداد
ومن المفترض أن تحد الطاقة الفائضة المرتفعة، للتعامل مع الصدمات التي تقلل الإمدادات، من التحركات الصعودية للأسعار”.
ويتوقع البنك الاستثماري الآن أن يصل برنت إلى ذروة عند 85 دولارا للبرميل في يونيو 2024، وأن يبلغ في المتوسط 81 دولارا أو 80 دولارا في 2024 و2025 مقابل 92 دولارا في السابق.
وجرى تداول برنت عند نحو 77 دولارا اليوم الاثنين بانخفاض 20 عن أعلى مستوياته في عدة أشهر الذي سجله في سبتمبر . وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 72 دولارا للبرميل.
وأضاف جولدمان ساكس أن استمرار الإمدادات من مصادر خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة الولايات المتحدة، يشير إلى أن العديد من الرياح الداعمة للإنتاج الأمريكي من المرجح أن تستمر في عام 2024.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615954
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.