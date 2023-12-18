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اليابان تعتزم تخصيص 90 مليار دولار لإزالة الكربون بالقطاع الخاص

12/18/2023 4:21:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الحكومة اليابانية عزمها تخصيص أكثر من 90 مليار دولار لتعزيز جهود إزالة الكربون في القطاع الخاص.

وأوضحت الحكومة، أنه سيتم تخصيص جزء من الأموال لمساعدة قطاعات الصلب والكيماويات وغيرها من القطاعات ذات البصمة الكربونية الكبيرة على التحول إلى المعدات التي تنبعث منها غازات دفيئة أقل.

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كما تخطط الحكومة اليابانية للمساعدة في تغطية فرق السعر بين الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة من الجيل التالي مثل الهيدروجين، ومساعدة الصناعات الأخرى، مثل بطاريات التخزين وأشباه الموصلات وتوليد الطاقة النووية، على أن يتم إصدار ما يسمى بسندات التحول الأخضر لتغطية التكلفة.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107615953

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