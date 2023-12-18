اليابان تعتزم تخصيص 90 مليار دولار لإزالة الكربون بالقطاع الخاص

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الحكومة اليابانية عزمها تخصيص أكثر من 90 مليار دولار لتعزيز جهود إزالة الكربون في القطاع الخاص.
وأوضحت الحكومة، أنه سيتم تخصيص جزء من الأموال لمساعدة قطاعات الصلب والكيماويات وغيرها من القطاعات ذات البصمة الكربونية الكبيرة على التحول إلى المعدات التي تنبعث منها غازات دفيئة أقل.
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كما تخطط الحكومة اليابانية للمساعدة في تغطية فرق السعر بين الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة من الجيل التالي مثل الهيدروجين، ومساعدة الصناعات الأخرى، مثل بطاريات التخزين وأشباه الموصلات وتوليد الطاقة النووية، على أن يتم إصدار ما يسمى بسندات التحول الأخضر لتغطية التكلفة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615953
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