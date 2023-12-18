الإسكان تبحث مع ابدأ توفير احتياجات مشروعات المرافق وتكييفات الوحدات السكنية

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا مع مسئولى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية“ابدأ”، بحضور مسئولى إحدى الشركات الوطنية العاملة فى مجال تصنيع المهام الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وأخرى عاملة فى مجال تصنيع أجهزة التكييف، لبحث توفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف، وتوفير أجهزة التكييف للمشروعات السكنية التى تنفذها الوزارة، وجهاتها المختلفة.

وأكد وزير الإسكان، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والتى تؤكد التوسع فى استخدام المنتجات المحلية، وتوطين التكنولوجيات والصناعات الحديثة، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وهو الأمر الذى يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة فى توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.

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واستمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح من مسئولى الشركات، عن منتجاتهم وسابق خبراتهم، وقدرتهم على المساهمة فى توفير المهام اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وقطع غيارها، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى هذا المجال، بجانب توفير أجهزة التكييف بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات المشروعات السكنية، وغيرها من المشروعات التنموية.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم للشركات الوطنية للمساهمة فى توفير المكونات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحى محلياً، ولتوفير أجهزة التكييف للمشروعات السكنية، موجهاً مسئولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الشركات من أجل تحقيق النجاح المشترك فى توطين الصناعات اللازمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.

وأشاد الدكتور عاصم الجزار بالجهود التى تقوم بها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية“ابدأ”، بهدف توطين وتعميق الصناعة المصرية، وتعزيز ثقة المواطن فى المنتج المصرى، بما يسهم فى توفير المنتجات المختلفة، وزيادة فرص العمل والتصدير.