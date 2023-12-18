الإسكان تبحث مع ابدأ توفير احتياجات مشروعات المرافق وتكييفات الوحدات السكنية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا مع مسئولى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية“ابدأ”، بحضور مسئولى إحدى الشركات الوطنية العاملة فى مجال تصنيع المهام الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وأخرى عاملة فى مجال تصنيع أجهزة التكييف، لبحث توفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف، وتوفير أجهزة التكييف للمشروعات السكنية التى تنفذها الوزارة، وجهاتها المختلفة.
وأكد وزير الإسكان، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والتى تؤكد التوسع فى استخدام المنتجات المحلية، وتوطين التكنولوجيات والصناعات الحديثة، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وهو الأمر الذى يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة فى توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.
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واستمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح من مسئولى الشركات، عن منتجاتهم وسابق خبراتهم، وقدرتهم على المساهمة فى توفير المهام اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وقطع غيارها، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى هذا المجال، بجانب توفير أجهزة التكييف بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات المشروعات السكنية، وغيرها من المشروعات التنموية.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم للشركات الوطنية للمساهمة فى توفير المكونات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحى محلياً، ولتوفير أجهزة التكييف للمشروعات السكنية، موجهاً مسئولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الشركات من أجل تحقيق النجاح المشترك فى توطين الصناعات اللازمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.
وأشاد الدكتور عاصم الجزار بالجهود التى تقوم بها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية“ابدأ”، بهدف توطين وتعميق الصناعة المصرية، وتعزيز ثقة المواطن فى المنتج المصرى، بما يسهم فى توفير المنتجات المختلفة، وزيادة فرص العمل والتصدير.
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