شركة Linkshadow تعزز التزامها تجاه المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة LinkShadow، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الأمن السيبراني و كشف تهديدات الشبكات الذكية والاستجابة لها، عن حصولها على وضع الشركة ذات المقر الإقليمي في إطار برنامج استقطاب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية الذي أطلقته المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام LinkShadow بتعزيز الابتكار والشراكات الإقليمية وتمكين المؤسسات في المملكة العربية السعودية لمواكبة التطوّر المستمر الذي يشهده قطاع الأمن السيبراني.

هذا ويجسّد قرار الشركة إنشاء قاعدة إقليمية في المملكة العربية السعودية، عقب إنشاء مكتب محلي لها في عام 2021، ميزة استراتيجية لحضور LinkShadow القوي في المنطقة ويتضمن التزام الشركة بالاستثمار في المملكة العربية السعودية ويعزز حضورها الاقليمي و دعمها للاقتصاد المحلي ويفتح الأبواب أمام فرص عمل جديدة ويعزز العلاقات داخل منظومة الأعمال المحلية. كما يمثل خطوة بارزة في التوسع المستقبلي لشركة LinkShadow ويحسّن قدراتها التشغيلية ويساهم في دعم خططها الشاملة لتحقيق النمو والنجاح.

وقد أعرب فادي شرف، مدير المبيعات الإقليمي لدى شركة LinkShadow ، عن سعادته بهذا الإعلان، وقال في هذا السياق: "تمثّل هذه الخطوة إنجازاً هاماً بالنسبة لشركة LinkShadow، وفرصة لنا من أجل تعزيز استثماراتنا في المملكة العربية السعودية والاستفادة من التعاون المتزايد الذي تقدمه المملكة للشركات. و نحن في موقع جيد يتيح لنا العمل بما يتوافق مع جهود التحول الرقمي التي تبذلها المملكة العربية السعودية والتي تعد جزءًا استراتيجيًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ونتطلع إلى عرض حلولنا الرائدة في مجال الكشف عن المخاطر المتقدمة التي تهدد أمن العلومات والاستجابة لها باستخدام تقنيات متقدمة تتضمن الذكاء الاصطناعي ."

وتبرز المملكة العربية السعودية كواحدة من المراكز الرئيسة في الشرق الأوسط، من خلال تنفيذها للكثير من المشاريع العملاقة و المتطورة وتحرص LinkShadow على أن تكون الشركات و المؤسسات الموجودة في المملكة العربية السعودية من أوائل المستفيدين من حلول الأمن السيبراني الخاصة بها، إلى جانب حرصها على المساهمة في التنوع الاقتصادي وحفظ الأمن واحترام خصوصية الأصول الرقمية.

لمحة عن شركة LinkShadow

LinkShadow هي شركة مسجّلة في الولايات المتحدة وتملك مكاتب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط. الشركة تتضمن فريق من مهندسي الحلول ذوي المهارات العالية، والمتخصصين في تطوير المنتجات، و المبرمجين والمطورين الذين يمتلكون رؤية لصياغة حلول للأمن السيبراني من الجيل التالي تسمح بالكشف عن التهديدات الأكثر تطوراً. أُطلقت LinkShadow بناءً على رؤية تتمثّل في تعزيز دفاعات المؤسسات ضد الهجمات السيبرانية المتطورة والبرمجيات الضارة وبرامج الفدية، باستخدام تقنيات متقدمة تتضمن الذكاء الاصطناعي و قد اثبتت حلولها المتقدمة مدى فعالية استثماراتها الحالية في مجال الأمن السيبراني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

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