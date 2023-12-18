أكاديمية ربدان تُطلق مشروع تدريبي وتطويري عالي المستوى لدعم أولويات الأمن الإقليمي الخليجي

MENAFN - AETOSWire) أعلنت أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، عن اطلاقلكبار القادة والخبراء والمُتخصصين العاملين في المؤسسات الأمنية والدفاعية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف هذا البرنامج رفيع المستوى الى تعزيز أولويات الأمن والدفاع الاستراتيجي الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل التطرف والأمن الوطني الحيوي، بناء السلام والاستقرار، تحديث القوى العاملة في مجال الأمن والدفاع، أولويات الدفاع الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمن البشري، استراتيجيات الشرطة والعدالة، الاقتصاد والتجارة والسياحة.

ويتضمن البرنامج مجموعة فريدة من دورات التطوير المهني المتخصصة في القطاعات الأمنية والدفاعية، منها القيادة المعاصرة في الأمن والدفاع، مكافحة الإرهاب العالمي، إدارة الطوارئ وقيادة الحوادث، إدارة استمرارية الأعمال، الملحق العسكري والاستشارات الأمنية، العمل الشرطي العملياتي وإدارة الجريمة والمجتمع.

وأكد سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان ، على أن هذا المشروع الاستثنائي يأتي انطلاقاً من رؤية أكثر تركيزاً على النطاق الإقليمي والعالمي، مُشيراً الى أهمية الأمن الإقليمي في تعزيز الأمن الوطني لأي دولة في العالم، حيثُ صممت الأكاديمية هذا البرنامج الفريد ليعكس هذه الرؤية بشكل احترافي وتكاملي وشامل.

كما عبَّر مورس عن ثقته بأن هذا البرنامج سيُحدث نقلة نوعية في القدرات الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيُشارك فيه كبار القادة والخبراء مما سيُسهم بطبيعة الحال في تبادل التجارب والخبرات، وبناء القدرات الأمنية والدفاعية المتخصصة، ومواكبة التغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة.

وتمتلك أكاديمية ربدان نُخبة من الخبراء والمُدربين والمُستشارين المُتخصصين من حول العالم، وتتميز بتطبيقها نظام التعليم المزدوج (الأكاديمي والمهني)، وهي تُمثل مركز إقليمي وعالمي مُتفرّد ضمن مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وادارة الأزمات، وقد تخرّج من برامجها الآلاف من الخبراء والقادة الذين شاركوا في مختلف برامجها الأكاديمية والمهنية خلال العقد الماضي.

وتتمتع برامج التطوير المهني في الأكاديمية باعتمادات عالمية واسعة من مؤسسة ((بيرسون بيتيك)) في المملكة المتحدة، ومعهد الابتكار العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، والجهة المانح(ILM) ، والشبكة الوطنية البريطانية للكليات المفتوحة، وغيرها من جهات الاعتماد المحلية والعالمية، كما أنها عضواً فاعلاً في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

ومن المُقرر أن تبدأ الأكاديمية في عقد أول دورات برنامج التطوير المهني في مجال الأمن والدفاع المُستدام خلال شهر فبراير 2024 في أبوظبي، وبمشاركة كبار القادة والخبراء في الأمن والدفاع من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.