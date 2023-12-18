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دراسة..زيادة الوزن تؤدي إلى انخفاض الذكاء

12/18/2023 4:16:58 AM
(MENAFN- Al Watan) توصل علماء كنديون من مراكز بحثية مختلفة إلى أن ارتفاع نسبة الدهون في الجسم لا يؤدي فقط إلى الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدمويةـ بل وإلى انخفاض الذكاء.
وقد خلص العلماء إلى هذه النتيجة من خلال دراستهم لبيانات أكثر من تسعة آلاف مواطن كندي من الجنسين أعمارهم 30-75 عاما.
و بحسب موقع RT arabic ركز الباحثون اهتمامهم في هذه الدراسة على كيفية تأثير زيادة الوزن أو السمنة في الحالة الطبيعية للدماغ ووظيفته.
حيث خضع جميع المشاركين إلى تصوير الأوعية الدموية للدماغ بالرنين المغناطيسي بالإضافة إلى الفحص الطبي العام، كما قيم الباحثون جميع المشاركين من حيث حجم الأنسجة الدهنية في الجسم، واختبروا قدراتهم المعرفية - التركيز والانتباه والذاكرة قصيرة المدى وتنسيق الحركات وسرعة إدراك المعلومات الجديدة والقدرة على العمل معها.
وكما توقع الباحثون، كانت نسبة الدهون في جسم النساء أعلى من الرجال، في حين كان الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ "السمنة المركزية" - رواسب الدهون حول الخصر. كما تأكد أن الوزن الزائد، بغض النظر عن مكان تراكمه في الجسم، يشكل خطورة على صحة القلب، ويزيد من خطر الإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم والسكر، ويؤثر سلبا على حالة الأوعية الدموية في الدماغ.
والاكتشاف غير المتوقع في هذه الدراسة هو وجود علاقة عكسية بين الوزن الزائد والقدرة على التفكير بوضوح - فكلما ارتفعت نسبة الأنسجة الدهنية في الجسم، كلما كان تفكير الشخص أسوأ وأبطأ، كما لو أن احتياطيات الدهون الزائدة تجعل الدماغ يشيخ بشكل أسرع.
وفقا لحسابات الباحثين كل 9 بالمئة من الدهون الإضافية في الجسم تعمل على "شيخوخة" القدرات الفكرية بنحو عام. وهذا التأثير ليس في الذاكرة أو القدرة على الفهم بشكل أساسي، بل في السرعة التي يعالج بها الدماغ المعلومات الجديدة.
ولكن ليس واضحا ما إذا كان فقدان الوزن الزائد سيؤدي إلى استعادة أداء الدماغ أم لا.

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