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حبوب تمنع الحمل عند الرجال لمدة 3 ساعات

12/18/2023 4:16:57 AM
(MENAFN- Al Watan) بدأت في بريطانيا اختبارات سريرية لدواء يوقف الإخصاب مؤقتا عند الرجال وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن دواء YCT-529 كان فعالا بنسبة 100% تقريبا عند إجراء تجارب على الفئران والقردة.
وفقا للعلماء فإن هذا الدواء قادر على جعل الرجل عقيما لمدة 3 ساعات بمجرد تناول حبة واحدة فقط، أي غير قادر على الإخصاب.
وكما أوضحت البروفيسورة في جامعة مينيسوتا جوندا جورج والتي كانت تدرس المشكلة على مدار العشرين عاما الماضية، فإن الدواء "يفصل" البروتين RAR-alpha ، بصفته مستقبل حمض الريتينويك، عن جسم الرجل. ونتيجة لذلك، تتوقف الخصيتان عن إنتاج الحيوانات المنوية فكيف يتم الحمل بدون حيوانات منوية؟ - حتى الانخفاض الطفيف في عددها يجعل من الصعب جدا تحقيق ذلك.
أي أن YCT-529 لا يؤثر على العلاقة الخاصة ، ولا يؤذي الجسم بأي شكل من الأشكال، ويتم قذف السائل المنوي في النهاية كالمعتاد، لكن بدون حيوانات منوية فيه لمدة 3 ساعات.
وقال العلماء، إن تأثير الدواء يمكن عكسه. وإذا توقفت عن تناول الحبوب، فإن القدرة على الحمل تعود بعد مرور بعض الوقت.
وهذا هو كل ما تختبره شركة الأدوية الحيوية الأمريكية YourChoice Therapeutics المصنعة للحبوب المعجزة. ووافق 16 متطوعا بريطانيا من نوتنغهام على المشاركة في التجارب السريرية.
كما أن هذا الدواء ليس هرمونيا، مع العلم أن الأدوية الهرمونية توقف إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الجنسي الذكري. ومع اختفاء هرمون التستوستيرون يمكن أن يفقد الرجل الرغبة الجنسية.

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