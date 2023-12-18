حبوب تمنع الحمل عند الرجال لمدة 3 ساعات

(MENAFN
- Al Watan) بدأت في بريطانيا اختبارات سريرية لدواء يوقف الإخصاب مؤقتا عند الرجال وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن دواء YCT-529 كان فعالا بنسبة 100% تقريبا عند إجراء تجارب على الفئران والقردة.
وفقا للعلماء فإن هذا الدواء قادر على جعل الرجل عقيما لمدة 3 ساعات بمجرد تناول حبة واحدة فقط، أي غير قادر على الإخصاب.
وكما أوضحت البروفيسورة في جامعة مينيسوتا جوندا جورج والتي كانت تدرس المشكلة على مدار العشرين عاما الماضية، فإن الدواء "يفصل" البروتين RAR-alpha ، بصفته مستقبل حمض الريتينويك، عن جسم الرجل. ونتيجة لذلك، تتوقف الخصيتان عن إنتاج الحيوانات المنوية فكيف يتم الحمل بدون حيوانات منوية؟ - حتى الانخفاض الطفيف في عددها يجعل من الصعب جدا تحقيق ذلك.
أي أن YCT-529 لا يؤثر على العلاقة الخاصة ، ولا يؤذي الجسم بأي شكل من الأشكال، ويتم قذف السائل المنوي في النهاية كالمعتاد، لكن بدون حيوانات منوية فيه لمدة 3 ساعات.
وقال العلماء، إن تأثير الدواء يمكن عكسه. وإذا توقفت عن تناول الحبوب، فإن القدرة على الحمل تعود بعد مرور بعض الوقت.
وهذا هو كل ما تختبره شركة الأدوية الحيوية الأمريكية YourChoice Therapeutics المصنعة للحبوب المعجزة. ووافق 16 متطوعا بريطانيا من نوتنغهام على المشاركة في التجارب السريرية.
كما أن هذا الدواء ليس هرمونيا، مع العلم أن الأدوية الهرمونية توقف إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الجنسي الذكري. ومع اختفاء هرمون التستوستيرون يمكن أن يفقد الرجل الرغبة الجنسية.
MENAFN18122023000089011017ID1107615912
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.