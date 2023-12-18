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ارتفاع أسعار النفط ومخاوف من انقطاع الإمدادات

12/18/2023 4:16:57 AM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أسعار النفط 1% تقريبا في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.
كذلك زادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.9% إلى 77.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 0.9% إلى 72.08 دولارللبرميل.
وقالت روسيا أمس الأحد إنها ستزيد من خفض الصادرات في ديسمبر كانون الأول بمقدار 50 ألف برميل يوميا أو أكثر، قبل الموعد الذي كانت قد تعهدت به، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه أكبر مصدرين للنفط في العالم دعم الأسعار العالمية.
وفي مطلع الأسبوع، قالت شركات شحن ومنها (إم.إس.سي) و (إيه.بي مولر- ميرسك" وهما من أكبر الشركات لشحن الحاويات في العالم إنها ستتجنب المرور في قناة السويس مع تصعيد الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وباب المندب هو أحد أهم الطرق في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحرا وخاصة النفط الخام والوقود من الخليج إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد القريب بالإضافة إلى السلع المتجهة شرقا إلى آسيا ومنها النفط الروسي.
وأنهى برنت وخام غرب تكساس الوسيط أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد بمكاسب طفيفة الأسبوع الماضي بعد اجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي مما أثار الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة والتخفيضات تباعا.

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