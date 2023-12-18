Monday, 18 December 2023 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة الأديب الشاعر محمد زايد الألمعي

12/18/2023 4:16:57 AM
(MENAFN- Al Watan) انتقل إلى رحمة الله الأديب الشاعر محمد بن زايد الألمعي يوم أمس في جمهورية مصر العربية إثر عارض صحي ألمّ به.
ولد الفقيد الألمعي سنة 1377 هـ/ 1958م في رجال ألمع في محافظة رجال ألمع الواقعة بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية. تخرّج في كليّة المعلمين ثم درس الزراعة في جامعة الملك عبد العزيز. عمل في التعليم عدة سنوات، ثم عمل في مجال الصحافة والإعلام في عدد من الصحف السعودية.
ونعى عدد من الإعلاميين والأدباء الفقيد عبر حساباتهم في منصة X.




MENAFN18122023000089011017ID1107615908

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث