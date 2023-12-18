وفاة الأديب الشاعر محمد زايد الألمعي

(MENAFN
- Al Watan) انتقل إلى رحمة الله الأديب الشاعر محمد بن زايد الألمعي يوم أمس في جمهورية مصر العربية إثر عارض صحي ألمّ به.
ولد الفقيد الألمعي سنة 1377 هـ/ 1958م في رجال ألمع في محافظة رجال ألمع الواقعة بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية. تخرّج في كليّة المعلمين ثم درس الزراعة في جامعة الملك عبد العزيز. عمل في التعليم عدة سنوات، ثم عمل في مجال الصحافة والإعلام في عدد من الصحف السعودية.
ونعى عدد من الإعلاميين والأدباء الفقيد عبر حساباتهم في منصة X.
MENAFN18122023000089011017ID1107615908
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.