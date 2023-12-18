بن والاس: نتنياهو ارتكب خطأ وتكتيكاته تضعف إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- قال وزير دفاع بريطانيا السابق بن والاس، في مقالة لصحيفة تلغراف، إن تكتيكات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ستغذي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمدة 50 عاما أخرى.

وأضاف الوزير البريطاني السابق: "كان خطأ نتنياهو منذ البداية يكمن في تفويت الهجوم تماما. أساليبه لن تحل هذه المشكلة. على العكس، أعتقد أن تكتيكاته هذه ستجعل الصراع يستمر لمدة 50 عاما أخرى".

وأعرب الوزير السابق عن اعتقاده، بأن تكتيكات رئيس الوزراء الإسرائيلي تعمل على "إضعاف" بلاده.

وفي 7 أكتوبر الماضي، تعرضت إسرائيل لهجوم غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذها الجناح العسكري لحركة حماس، وخلالها تسلل المقاتلون الفلسطينيون إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، حيث أطلقوا النار على عسكريين ومدنيين، واحتجزوا أيضا أكثر من 200 رهينة. وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية كبيرة ضد القطاع.



وفي إسرائيل، وبحسب آخر بيانات السلطات، قتل نحو 1.2 ألف شخص، بينهم مدنيون وجنود ومواطنون أجانب وعمال، كما أفادت التقارير بإصابة أكثر من 5 آلاف. وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة حتى يوم الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.







