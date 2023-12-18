إصابة جنود أردنيين إثر اشتباك مع مسلحين على الحدود مع سوريا

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN- أعلن الجيش الأردني، الإثنين، إصابة عدد من جنوده، إثر اشتباك مسلح مع مهربين أثناء عملية لإحباط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة صاروخية وأتوماتيكية، عبر الحدود مع سوريا.

وتعد هذه العملية هي الخامسة التي يعلن الجيش الأردني عنها في أقل من أسبوع، حيث أسفرت سابقاتها عن مقتل أحد عناصره وإصابة آخر، وتصفية عدد من المهربين.

وذكر الجيش في بيان على موقعه الرسمي، أنه“تجري ومنذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الإثنين، اشتباكات مسلحة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية وضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية”.

وأفاد بـ”وقوع عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة”، دون أن يحدد عددهم.

وأضاف:“أسفرت هذه الاشتباكات لغاية الآن، عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية”.

ولفت إلى أنه“يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري”.

وفي السياق، أشار الجيش الأردني إلى أن“الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحوّلها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود”.

وشهد الأردن في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعا أمنيا مع مسؤولين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.