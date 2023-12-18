محتجزون في ظروف قاسية.. هآرتس العبرية: ارتقاء عدد من أسرى قطاع غزة داخل المعتقل المخصص لهم

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن مئات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة محتجزين داخل معتقل للاحتلال قرب بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.

وأضافت الصحيفة العبرية، اليوم الإثنين ، أن بعض الأسرى ارتقوا شهداء داخل المعتقل، بينما يزعم جيش الاحتلال أنه يجري التحقيق بظروف ارتقاءهم.



وبحسب الصحيفة فإن هؤلاء الأسرى المعتقلين من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر يجري احتجازهم بظروف صعبة، حيث يقضون معظم ساعات اليوم مكبلي الأيدي ومغطاة أعينهم، وكذلك يقوم الاحتلال بإبقاء الأضواء مشتعلة حتى خلال ساعات الليل، ويجري نقلهم للتحقيق.



ذكرت "هارتس" العبرية نقلاً عن جيش الاحتلال أنه جرى الإفراج عن بعض الأسرى بعد التحقيق معهم والتأكد بأنه لا علاقة بأية أعمال للمقاومة، بينما نقل أسرى آخرين لمصلحة السجون لاعتقالهم في سجونها.



ووفق الصحيفة فإن ذلك المعتقل أقيم في معسكر "سدي تيمان" التابع لجيش الاحتلال، وأضافت أن الأسرى من كافة الأعمار داخل المعتقل ومنهم أطفال ومسنين، بينما تمنع القيود التي وضعت عليهم من تحركهم بحرية، بينما جرى نقل نساء وفتيات فلسطينيات اعتقلهم الاحتلال بعد الدخول البري للقطاع إلى معسكر "عناتوت" الاحتلالي قرب القدس.