محتجزون في ظروف قاسية.. هآرتس العبرية: ارتقاء عدد من أسرى قطاع غزة داخل المعتقل المخصص لهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن مئات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة محتجزين داخل معتقل للاحتلال قرب بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.
وأضافت الصحيفة العبرية، اليوم الإثنين ، أن بعض الأسرى ارتقوا شهداء داخل المعتقل، بينما يزعم جيش الاحتلال أنه يجري التحقيق بظروف ارتقاءهم.
وبحسب الصحيفة فإن هؤلاء الأسرى المعتقلين من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر يجري احتجازهم بظروف صعبة، حيث يقضون معظم ساعات اليوم مكبلي الأيدي ومغطاة أعينهم، وكذلك يقوم الاحتلال بإبقاء الأضواء مشتعلة حتى خلال ساعات الليل، ويجري نقلهم للتحقيق.
ذكرت "هارتس" العبرية نقلاً عن جيش الاحتلال أنه جرى الإفراج عن بعض الأسرى بعد التحقيق معهم والتأكد بأنه لا علاقة بأية أعمال للمقاومة، بينما نقل أسرى آخرين لمصلحة السجون لاعتقالهم في سجونها.
ووفق الصحيفة فإن ذلك المعتقل أقيم في معسكر "سدي تيمان" التابع لجيش الاحتلال، وأضافت أن الأسرى من كافة الأعمار داخل المعتقل ومنهم أطفال ومسنين، بينما تمنع القيود التي وضعت عليهم من تحركهم بحرية، بينما جرى نقل نساء وفتيات فلسطينيات اعتقلهم الاحتلال بعد الدخول البري للقطاع إلى معسكر "عناتوت" الاحتلالي قرب القدس.
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