الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء ويدمر شبكة كهرباء جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء، وشبكة كهرباء في بلدة مجدل بني فاضل جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل رامي نصار، إن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف البلدة، ترافقها جرافتان عسكريتان، وشرعت بهدم منزل قيد الإنشاء تعود مكليته للمواطن أحمد سلمان، بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج).
وأضاف أن قوات الاحتلال شرعت بتدمير شبكة كهرباء بطول كيلو مترين، تقع بين بلدتي مجدل بني فاضل وعقربا.
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