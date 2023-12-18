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الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء ويدمر شبكة كهرباء جنوب نابلس

12/18/2023 4:15:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء، وشبكة كهرباء في بلدة مجدل بني فاضل جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل رامي نصار، إن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف البلدة، ترافقها جرافتان عسكريتان، وشرعت بهدم منزل قيد الإنشاء تعود مكليته للمواطن أحمد سلمان، بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج).

وأضاف أن قوات الاحتلال شرعت بتدمير شبكة كهرباء بطول كيلو مترين، تقع بين بلدتي مجدل بني فاضل وعقربا.

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