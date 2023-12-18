Monday, 18 December 2023 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

12/18/2023 4:15:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- أصيب طفل، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن طفلا يبلغ من العمر (13 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال تواجده بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام فوق أراضي البلدة، وجرى نقله إلى مستشفى ثابت ثابت، لتلقي العلاج.

يتبع..

MENAFN18122023000205011050ID1107615861

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث