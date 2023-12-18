إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
التاريخ
12/18/2023 4:15:33 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- أصيب طفل، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة جيوس شرق قلقيلية.
وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن طفلا يبلغ من العمر (13 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال تواجده بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام فوق أراضي البلدة، وجرى نقله إلى مستشفى ثابت ثابت، لتلقي العلاج.
يتبع..
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