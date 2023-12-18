حالة الطقس: أجواء باردة نسبيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق، باردا نسبيا في اريحا والأغوار، والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية باردة نسبيا في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث تبقى الأجواء باردة في المناطق الجبلية باردة نسبيا في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية
الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.
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