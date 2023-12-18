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الإذاعة الإسرائيلية تعلن عن هجوم العصفور المفترس على مواقع إيرانية

12/18/2023 4:15:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، بتعطل الخدمات في عدد من محطات الوقود في العاصمة طهران بشكل مفاجئ، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "هجوم سيبراني".

ولفتت وكالة "إرنا" للأنباء، إلى أن "نشاط بعض محطات الوقود في البلاد توقف اليوم".

ولم توضح الوكالة سبب الاضطراب في محطات الوقود بالعاصمة، لكنها أشارت إلى أن "الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية ستوضح المسألة عبر نشر بيان بهذا الخصوص".

ولاحقا، أصدر نائب وزير النفط الإيراني جليل سالاري بيانا، أكد فيه "الحاجة من 6 إلى 7 ساعات لإعادة محطات الوقود إلى الخدمة"، وأضاف: "نعمل ونحاول حل المشكلة حتي نهاية اليوم".

من جهة أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مجموعة قرصنة إسرائيلية أعلنت تنفيذ هجوم سيبراني على منظومة إمداد الوقود في إيران، فيما ذكر موقع "واينت"، أن
مجموعة قرصنة إسرائيلية تعرف نفسها باسم "العصفور المفترس" قامت بشن هجوم إلكتروني تسبب في تعطيل محطات الوقود في إيران.

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