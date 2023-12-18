الإذاعة الإسرائيلية تعلن عن هجوم العصفور المفترس على مواقع إيرانية

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، بتعطل الخدمات في عدد من محطات الوقود في العاصمة طهران بشكل مفاجئ، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "هجوم سيبراني".
ولفتت وكالة "إرنا" للأنباء، إلى أن "نشاط بعض محطات الوقود في البلاد توقف اليوم".
ولم توضح الوكالة سبب الاضطراب في محطات الوقود بالعاصمة، لكنها أشارت إلى أن "الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية ستوضح المسألة عبر نشر بيان بهذا الخصوص".
ولاحقا، أصدر نائب وزير النفط الإيراني جليل سالاري بيانا، أكد فيه "الحاجة من 6 إلى 7 ساعات لإعادة محطات الوقود إلى الخدمة"، وأضاف: "نعمل ونحاول حل المشكلة حتي نهاية اليوم".
من جهة أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مجموعة قرصنة إسرائيلية أعلنت تنفيذ هجوم سيبراني على منظومة إمداد الوقود في إيران، فيما ذكر موقع "واينت"، أن
مجموعة قرصنة إسرائيلية تعرف نفسها باسم "العصفور المفترس" قامت بشن هجوم إلكتروني تسبب في تعطيل محطات الوقود في إيران.
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