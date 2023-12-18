نتنياهو يريد تغيير اسم عملية السيوف الحديدية.. لماذا؟ وما التسميات المقترحة؟

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيير اسم عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وبحسب مصادر حكومية، فقد تناول نتنياهو الموضوع في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأحد، معتبرا أن "السيوف الحديدية" هي اسم عملية، وليس اسم حرب.

وحسب تقرير للقناة 11، فإن من بين الخيارات التي يدرسها نتنياهو أسماء مثل حرب غزة، وحرب سمحات توراة (عيد الفرح أم عيد العرش والذي يتزامن يوم 7 أكتوبر)، وحرب التكوين.

وأكدت مصادر مقربة من نتنياهو أنه "مهتم باسم يحظى بقبول شعبي ودولي، وأن الحرب ستذكر كحرب كبيرة، وليس فقط كعملية".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن تغيير الاسم من عملية إلى حرب ليس بالضرورة خطوة غير عادية، مشيرة إلى أن عملية سلام الجليل عام 1982، تحول اسمها إلى حرب لبنان وتعرف اليوم بهذا الاسم.

أما حرب لبنان الثانية 2006 (حرب تموز)، بدأت تحت اسم "عملية المغفرة العادلة" ثم أعيدت تسميتها لاحقا "عملية تغيير الاتجاه" قبل أن يطلق عليها رسميا في النهاية اسم "حرب لبنان الثانية".