ماسك يتناول قضايا الإعلانات والهجرة في تجمع سياسي يميني في روما

(MENAFN
) أحدث الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عناوين الأخبار حين أكد عودة الإعلانات إلى منصة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم تويتر، خلال حضوره لفعالية سياسية يمينية في روما يوم السبت. كان ماسك، الذي حضر كضيف شرف في مهرجان أتريو السياسي الذي نظمته حزب "بروذرهود ايتالي", قد شارك في مناقشات قادها رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني حول مواضيع مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل المنصة ردًا على استفسارات حول مغادرة الإعلانات للمنصة بسبب المخاوف من زيادة المحتوى اليميني المتطرف ونشر المعلومات الخاطئة والتحرش منذ تولي ماسك السيطرة في أكتوبر 2022. وقال ماسك: "أعتقد أن وضع إكس سيتحسن، حيث بدأنا نرى عودة الإعلانات إليها", وعلى الرغم من الاعتراف بمخاوف الإعلانات المستمرة بشأن علاماتهم التجارية، اعتبر ماسك أنها قضية قصيرة المدى. ونسب رحيل بعض الإعلانات إلى "فيروس المشي"، مشيرًا إلى جهود نشطة لدعم وحماية الأقليات.
كذلك عبّر ماسك عن دعم قوي للهجرة القانونية، مشددًا على أهمية استقبال البلدان للأفراد النزيهين الراغبين في المساهمة من خلال العمل الجاد. وفي توافق مع تركيز التجمع السياسي اليميني على مكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد ماسك على ضرورة وضع حد لمثل هذه الممارسات.
في حين كانت الفعالية التي نظمها حزب سياسي يميني، قدمت لماسك منصة للتعبير عن آرائه حول التحديات التي تواجه منصة "إكس" وموقفه من قضايا الهجرة. ويعكس حضوره في مهرجان أتريو السياسي تداخل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي مع الحوار السياسي، مما يبرز الديناميات المعقدة التي تلعب دورًا في المشهد الرقمي الحديث.
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