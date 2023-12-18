الصين تستمر بتحقيق نمو قوي في قطاع الطاقة

(MENAFN
) تستمر الصين في تحقيق نمو قوي في قطاعها للطاقة، حيث تكشف البيانات الرسمية من الهيئة الوطنية للإحصاء عن اتجاهات إيجابية في إنتاج الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي خلال شهر نوفمبر. ووفقًا لتقارير وكالة شينخوا، ساهمت المناجم الصينية بشكل كبير في هذا النمو، حيث بلغ إجمالي إنتاج الفحم 4.24 مليار طن بين يناير ونوفمبر، بزيادة قدرها 2.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما شهد إنتاج الصين نموًا قويًا بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في مجال النفط الخام، خلال فترة الأحد عشر شهرًا المذكورة، وبلغ إجمالي إنتاج 191.25 مليون طن. في الوقت نفسه، شهدت واردات النفط الخام زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 12.1 في المائة لتصل إلى حجم هام من 515.65 مليون طن.
كذلك شهد الغاز الطبيعي، عنصر آخر حيوي في منظر الطاقة الصيني، ارتفاعًا لافتًا في الإنتاج، حيث سجل زيادة بنسبة 6 في المائة خلال فترة يناير إلى نوفمبر. وبلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي 209.6 مليار متر مكعب، مما يبرز التزام البلاد بتلبية احتياجاتها الطاقية من مصادر متنوعة. كما علاوة على ذلك، اتسعت واردات الغاز الطبيعي أيضًا، حيث نمت بنسبة 8.5 في المائة لتصل إلى حجم ملحوظ قدره 107.4 مليون متر مكعب.
في حين تؤكد هذه البيانات على صمود الصين وجهودها المستدامة في تعزيز قدراتها في إنتاج الطاقة، متماشية مع التزام البلاد بتأمين إمداد طاقة مستقر ومتنوع. ويعكس المسار الإيجابي في إنتاج الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي التوجه الاستباقي للصين نحو تلبية احتياجات الطاقة في اقتصادها المتنامي مع الحفاظ على التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات الدولية.
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