نيسان تهدف لتعزيز حصتها في السوق الصينية للسيارات

(MENAFN
) في خطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة الانتباه في السوق الصينية المهمة للسيارات، أعلنت شركة نيسان للسيارات عن خططها لتوسيع شراكتها في البحث مع جامعة تسينغهوا. وتعكس هذه الخطوة جهود نيسان الفاعلة، جنبًا إلى جنب مع شركات السيارات العالمية الأخرى، لتعزيز وجودها في الصين، خاصة في ظل التحديات الناجمة عن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية وظهور منافسين داخليين جدد.
كما كشفت نيسان عن نيتها بدء أنشطة بحث مشتركة مع جامعة تسينغهوا في العام المقبل، مع التركيز الخاص على جيل "زد", الذين وُلدوا بين عامي 1995 و 2009. وسيتناول البحث أيضًا مسؤولية شركات السيارات الاجتماعية، مع التركيز على مواضيع مثل إعادة تدوير البطاريات ومحطات الشحن وجوانب أخرى تتعلق بالمركبات الكهربائية.
كذلك شهدت منظر السيارات في الصين تحولًا مع زيادة شعبية السيارات الكهربائية، مما أدى إلى ظهور منافسين محليين قويين نجحوا ليس فقط في الحصول على حصة كبيرة من السوق المحلية ولكن أيضًا في التوسع في جنوب شرق آسيا وأوروبا وأسواق دولية أخرى. وهذا الاتجاه قد أحدث تحديات لشركات السيارات العالمية الكبرى، كما أظهرت انخفاض مبيعات نيسان بنسبة 34 في المائة في الصين خلال الستة أشهر من أبريل إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق.
في حين أقر ماساشي ماتسوياما، رئيس الشركة الاستثمارية الصينية التابعة لنيسان خلال مؤتمر صحفي في بكين، بصعوبة الظروف السوقية في الصين، ووصفها بأنها "صعبة للغاية", ردًا على هذه التحديات، تستعد نيسان لتطوير عشر سيارات كهربائية جديدة خصيصًا للسوق الصينية, ومن بينها، ستتم إطلاق أربع سيارات تحمل علامة نيسان، بينما سيتم تطوير الست سيارات المتبقية بالتعاون مع شركاء صينيين. تتطلع الشركة إلى إطلاق أول نموذج تجاري تحت علامة "نيسان" في النصف الثاني من العام المقبل.
وتشير الشراكة الاستراتيجية بين نيسان وجامعة تسينغهوا إلى التزامها بالبحث والابتكار في المجالات الحيوية لتطور تفضيلات السوق الصينية. كما تعزز هذه الخطوة إصرار الشركة على استعادة مكانتها وتنافسيتها في هذا المنظر السيارات الدينامي والحيوي.
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