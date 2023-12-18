روسيا تقر بتسريع عملية تخفيض صادرات النفط في ديسمبر

(MENAFN
) في محاولة لدعم استقرار أسعار النفط العالمية، أعلنت روسيا قرارها بتسريع عملية تخفيض صادرات النفط في ديسمبر، متجاوزة التزامها السابق. وأكد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي والمسؤول الرئيسي عن قطاع النفط والغاز في البلاد، أن روسيا، إحدى أكبر دول العالم في تصدير النفط الخام، ستعزز تخفيضاتها بمقدار يتجاوز الخفض المتفق عليه من 300 ألف برميل يومياً للعام.
كما تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية استجابةً لنداء مشترك من السعودية وروسيا، أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم، داعيتين جميع أعضاء منظمة "أوبك بلس" للانضمام إلى اتفاق لتقليل الإنتاج, وتم إصدار نداء لتقليل إنتاج النفط بعد اجتماع للكتلة المنتجة في ديسمبر.
كذلك أشار نوفاك وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء الروسية، إلى أن روسيا ستنفذ تخفيضات إضافية في ديسمبر، مع تعديل الكميات بناءً على نتائج الشهر, ويمكن أن تصل التخفيضات الإضافية إلى 50 ألف برميل إضافي يومياً أو أكثر. وكانت روسيا قد التزمت في البداية بتخفيض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات مايو ويونيو، مع الالتزام بالحفاظ على هذا المستوى المخفض حتى نهاية العام.
في حين تكشف التفاصيل الإضافية أن روسيا، تلتزم بالتزاماتها تجاه "أوبك بلس"، واتفقت في ديسمبر على زيادة هذه التخفيضات إلى 500 ألف برميل يومياً في الربع الأول من عام 2024. ومن المتوقع بشكل لافت أن تؤدي هذه القرارات إلى تقليل إجمالي صادرات النفط الروسية لعام 2023 دون 247 مليون طن المحددة في توقعات النمو الاقتصادي الرئيسية للبلاد.
وتتناسب هذه الخطوة مع التعاون المتواصل بين روسيا و"أوبك بلس" وتشير إلى استجابتها لديناميات السوق العالمية. وبينما تتوقع منظمة أوبك زيادة ثابتة في الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والقادم، تبرز التحركات الاستباقية لروسيا التزامها بتحقيق استقرار أسواق النفط بالتعاون مع مجتمع الإنتاج النفطي العالمي.
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