عاصفة قوية تزيح طائرة متوقفة من مكانها في مطار الأرجنتين - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت رياح قوية في الأرجنتين بتحريك طائرة وقلب درج صعود الركاب في مطار بوينس آيرس .
وكتب الموقع: "في إحدى اللقطات، يظهر كيف تحركت إحدى طائرات شركة الطيران الأرجنتينية "Aerolineas Argentinas"، التي كانت مركونة على أرض المطار بفعل الرياح، كما يظهر الدرج المستخدم لصعود ونزول الركاب وهو ينقلب بعد اصطدام جناح الطائرة به".
وأشار التقرير إلى أن عدة رحلات دولية وداخلية تم إلغاؤها وتوجيهها إلى مدن أخرى بسبب العاصفة.
ديربورن
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