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عاصفة قوية تزيح طائرة متوقفة من مكانها في مطار الأرجنتين - فيديو

12/18/2023 3:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت رياح قوية في الأرجنتين بتحريك طائرة وقلب درج صعود الركاب في مطار بوينس آيرس .


وكتب الموقع: "في إحدى اللقطات، يظهر كيف تحركت إحدى طائرات شركة الطيران الأرجنتينية "Aerolineas Argentinas"، التي كانت مركونة على أرض المطار بفعل الرياح، كما يظهر الدرج المستخدم لصعود ونزول الركاب وهو ينقلب بعد اصطدام جناح الطائرة به".
وأشار التقرير إلى أن عدة رحلات دولية وداخلية تم إلغاؤها وتوجيهها إلى مدن أخرى بسبب العاصفة.

ديربورن

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