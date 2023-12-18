Monday, 18 December 2023 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشبلي: الأردن أرسل 25 طائرة إغاثية و39 شاحنة مساعدات لغزة

12/18/2023 3:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي استمرار جهود الأردن في دعم الأشقاء بقطاع غزة.
وقال الشبلي اليوم الاثنين، عبر البث المفتوح للإذاعات الأردنية ضمن حملة "أنقذوا مرضى السرطان القادمين من غزة"، إن الأردن ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة بادر بإرسال نحو 25 طائرة إغاثية منها 5 طائرات إنزال جوي للمستشفى الميداني الأردني في غزة بالإضافة لإرسال 39 شاحنة.
وأضاف أن المساعدات تضمنت مساعدات إغاثية ومواد غذائية ومواد طبية ومواد أخرى مثل الملابس ووسائل التدفئة، لافتا إلى استمرار العمل على مدار الساعة من قبل الهيئة بالتعاون مع شركائها لإيصال المساعدات وتنظيم وصولها إلى المحتاجين في القطاع المحاصر.
وأشار الشبلي إلى أن الأردن ما زال يقدم الكثير في دعم الأشقاء بقطاع غزة وما زال يستقبل الجرحى والمصابين والمرضى كان آخرهم مرضى السرطان نظرا لعدم وجود أي مؤسسات تستطيع أن تقدم العلاج اللازم لهم بسبب انهيار المنظومات الصحية في غزة بعد عدوان الاحتلال.
ودعا باسم الهيئة الأردنيين أفرادا ومؤسسات وجهات مختلفة إلى تقديم الدعم اللازم للأشقاء في قطاع غزة.




MENAFN18122023000208011052ID1107615623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث