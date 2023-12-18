الاحتلال يعتقل ستة مقدسيين من أم طوبا وأبو ديس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مقدسيين من بلدتي أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وأم طوبا جنوبها.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت بهاء سعيد أبو طير من منزله في بلدة أم طوبا بالقدس المحتلة، وعبث بمحتوياته.
كما اقتحمت بلدة أبو ديس واعتقلت كلا من: عامر بحر، وفؤاد بدر، ومشير حلبية، ومحمود جاموس، وحماد عليان.
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