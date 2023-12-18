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الاحتلال يعتقل ستة مقدسيين من أم طوبا وأبو ديس

12/18/2023 3:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مقدسيين من بلدتي أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وأم طوبا جنوبها.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت بهاء سعيد أبو طير من منزله في بلدة أم طوبا بالقدس المحتلة، وعبث بمحتوياته.
كما اقتحمت بلدة أبو ديس واعتقلت كلا من: عامر بحر، وفؤاد بدر، ومشير حلبية، ومحمود جاموس، وحماد عليان.




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