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تطبيق على الهاتف ساعد شخص في النجاة من الموت بأمريكا

12/18/2023 3:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنقذت الفرق الأميركية رجلًا بعد أن علق في الوحل على بعد 200 مترا من الشاطئ أثناء التجديف ليلًا، ولكن استخدامه لتطبيق“What3words" كان الوسيلة التي أدّت إلى انتشاله من هذه الظروف المأساوية.
وفي التفاصيل، بدأت فرق الإنقاذ في مقاطعة "إسيكس" الأميركية، بمحاولات الوصول إلى الرجل، كما أنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى مكان الحادث عند السابعة مساءً يوم الجمعة، واستُخدمت الطائرات بدون طيار للمراقبة.
في تلك الأثناء، قام الرجل بتنزيل تطبيق "what3words" لمساعدة رجال الإطفاء وخفر السواحل على تحديد موقعه، وأحضروه إلى بر الأمان على الفور.
وقال رجال الإنقاذ إن التطبيق ساعدهم في الوصول إلى الرجل بسرعة وشجعوا المواطنين في أمريكا على تنزيل تطبيق“What3words"، لأنه مجاني ومفيد يساعدهم في تحديد الموقع بسرعة.

ديربورن

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