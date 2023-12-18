تطبيق على الهاتف ساعد شخص في النجاة من الموت بأمريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنقذت الفرق الأميركية رجلًا بعد أن علق في الوحل على بعد 200 مترا من الشاطئ أثناء التجديف ليلًا، ولكن استخدامه لتطبيق“What3words" كان الوسيلة التي أدّت إلى انتشاله من هذه الظروف المأساوية.
وفي التفاصيل، بدأت فرق الإنقاذ في مقاطعة "إسيكس" الأميركية، بمحاولات الوصول إلى الرجل، كما أنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى مكان الحادث عند السابعة مساءً يوم الجمعة، واستُخدمت الطائرات بدون طيار للمراقبة.
في تلك الأثناء، قام الرجل بتنزيل تطبيق "what3words" لمساعدة رجال الإطفاء وخفر السواحل على تحديد موقعه، وأحضروه إلى بر الأمان على الفور.
وقال رجال الإنقاذ إن التطبيق ساعدهم في الوصول إلى الرجل بسرعة وشجعوا المواطنين في أمريكا على تنزيل تطبيق“What3words"، لأنه مجاني ومفيد يساعدهم في تحديد الموقع بسرعة.
ديربورن
MENAFN18122023000208011052ID1107615620
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.