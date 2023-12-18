وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 490 موقوفاً إداريا

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 490 موقوفاً إداريا
التاريخ
12/18/2023 3:13:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوعز وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الاثنين، للحكام الإداريين بالإفراج عن 490 موقوفاً إداريا.
وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الإجراء بعد دراسة ملفاتهم، والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، ولإتاحة الفرصة أمامهم للانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.
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