الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات وعروض ترويجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 50 بالمئة، تشمل حوالي 400 سلعة غذائية وغير غذائية، تبدأ غدا الثلاثاء وتنتهي في 26 كانون الأول الحالي.



وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة بكميات كبيرة تلبي احتياجات المستهلكين في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات وألوية المملكة، والبالغ عددها 69 سوقا، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على التفاصيل والأسعار.



ويمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط أو من خلال تطبيق المؤسسة على (اندرويد و IOS) (متجر المؤسسة المدنية).



وأشار القضاة إلى أن التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.



من جهة أخرى، أوضح القضاة أن صوبات الغاز والكاز والحرامات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة بجودة عالية وأسعار مناسبة.



وبين أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الأسواق.