فلس الريف يزود 320 موقعا ومنزلا بالكهرباء الشهر الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها 320 منزلا وموقعا، بكلفة إجمالية بلغت مليوناً و 14 ألف دينار.



وقال الخرابشة في تصريح صحفي إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع لإيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات جرت على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف وذلك عن الشهر الماضي.



وحول تفاصيل القرارات قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني إنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية بلغت 370 ألف دينار لهذا المشروع.



كما تشمل القرارات وفقا للمومني تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني وبلغت كلفة المشروع 174 الف دينار كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 86 الف دينار.



وشملت القائمة شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكفة إجمالية بلغت 9 آلاف دينار، ويأتي هذا البند دعما للأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.



كما شملت قائمة الدعم شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقارا وأغناما وأسماكا ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 69 ألف دينار.



ويأتي دعم الوزارة لهذه المشاريع إيماناً بدورها في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز اعتمادهم على الذات.



كما تشمل الفئات الموافق عليها خلال اجتماع اللجنة إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 44 ألف دينار، تسهيلا على المواطنين لدفن موتاهم خلال فترة الليل.



وأوضح المومني أن فلس الريف أسهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 43 ألف دينار.



واستكمل المومني الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المزارع المتضمنة آباراً إرتوازية والواقعة خارج التنظيم حيث بلغت الكلفة الإجمالية 60 ألف دينار، دعما من الوزارة للمزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.



وبين المومني أن فلس الريف أسهم في إيصال التيار الكهربائي لمشاريع المتعلقة بالقطاعات الحكومية حيث بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع 160 ألف دينار.



أما ما يتعلق باستغلال مصادر الطاقة البديلة، فقد وافقت اللجنة على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لــ (43) منزلا للأسر العفيفة والأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية على هذه الفئة، مما يسهم بشكل غير مباشر بزيادة الدخل المادي الشهري لها وتحسين المستوى الاقتصادي.