فيديو - بشكل يفاجئ بايدن سيارة تصطدم بموكبه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اصطدمت سيارة مجهولة بإحدى سيارات الحراسة لموكب الرئيس الأميركي جو بايدن إثر مغادرته مقر حملته الانتخابية بولاية ديلاور، مما استدعى استنفار رجال الخدمة السرية الذين سارعوا بإبعاد الرئيس عن المكان.



وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي، قبل أن تصطدم سيارة بإحدى سيارات الدفع الرباعي التي تشارك في تأمين موكب الرئيس الأميركي، وذلك على بعد نحو 40 مترا من بايدن.



وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أصيب الرئيس الأميركي بحالة من الذهول، بينما أسرع رجال الخدمة السرية إليه ودفعوه إلى داخل سيارة أخرى حيث تم نقله بعيدا عن المبنى الذي يقع وسط مدينة ويلمنغتون، ثم وصل إلى منزله بسلام، حيث قال مسؤول بالبيت الأبيض للوكالة إن الرئيس وزوجته بخير.



وهرع حرس الرئيس نحو السيارة ذات اللون الفضي التي تسببت بالحادث وتحمل لوحات ترخيص من ولاية ديلاور، حيث شهروا أسلحتهم بوجه سائقها الذي رفع يديه استسلاما.



كما أحاط رجال الأمن أيضا بالمراسلين المتجمهرين وطلب أحد الموظفين منهم إخلاء المكان قائلا "إنهم يقومون بإخلاء المنطقة، عليكم أن تغادروا".