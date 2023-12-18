الأعلى للسكان: معدلات الإنجاب للأسر المهاجرة أعلى من الأسر الأردنية

MENAFN - Amman Net) يُحيي الأردن والعالم، الاثنين، اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادف 18 كانون الأول من كل عام، للاعتراف بأهمية مساهمات المهاجرين، مع تسليط الضوء بصورة خاصة على التحديات التي يواجهونها، وتمهيد الطريق لاستقطاب المهاجرين في البلدان المستضيفة لهم، وضمان حقوقهم المشروعة في العيش بسلام في جميع أنحاء العالم، والعمل بالمواثيق والمعاهدات والتوصيات الدولية.

ويحيي العالم هذا اليوم في ظل الظروف الدولية الراهنة والتي تشهد هجرة الآلاف عن ديارهم وبلدانهم إما كسباً للرزق أو جراء النزاعات المسلحة والصراعات الطائفية والخسائر الكبيرة في أرواح البشر.

وأوضح المجلس الأعلى للسكان في إحاطة إعلامية حول هذه المناسبة أنه على صعيد الأردن، بلغ حجم السكان الحالي نهاية عام 2023 حوالي 11.5 مليون نسمة (ثلثهم على الأقل لا يحملون الجنسية الأردنية)؛ وستة ملايين من الحجم الحالي للسكان حصلت في آخر 19 سنة.

وأشـارت نتائـج التعـداد العـام للسـكان والمساكن 2015 إلى أن عــدد الســكان غــير الأردنيين في المملكة قـد بلـغ 2.92 مليون شخص، 1.68 منهم من الذكور مقابـل 1.24 مليون من الإناث، وشــكلت الجنســيات الســورية والمصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والليبية ما نسبته 93.2% مــن غـيـر الأردنيين المقيمين في الأردن، فيما شـكل السـوريون النسـبة الأكبر مـن غـير الأردنيين المقيميين في الأردن بنسبة 43.4% تلاهم المصريون بنســبة بلغــت 21.8%، والفلسطينيون بما نســبته 21.7%، فيما شـكل الرعايـا العـرب والأجانب الآخرون النســبة المتبقية ومقدارها 13.1%.

وتشيـر بيانات التعدادات أن نسـبة غيـر الأردنيين المقيمين في الأردن قــد ارتفعــت مــن 4.2% مــن إجمالي السكان في عـام 1979 إلى 7.7% مــن إجمالي السكان في عـام 2004 وإلى 30.6 % مــن إجمالي السكان في عـام 2015.

ومعدلات الإنجاب أعلى بين الأسر المهاجرة في الأردن مما هي عليه بين الأسر الأردنية، فوفق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2023، بلغ معدل الإنجاب المكتمل للسيدات الأردنيات في المجموعة العمرية 40-49 سنة 3.7 طفل لكل سيدة، مقابل 4.5 طفل للسيدة السورية و 4.7 طفل للسيدة السورية القاطنة في المخيمات.

ويضع المجلس الأعلى للسكان موضوع الهجرة ضمن المواضيع الهامة، فالهجرة الخارجية الوافدة واحدة من العناصر المباشرة التي تسبب تغيراً سريعاً في المشهد الديموغرافي في حجم السكان وتركيبهم وتوزيعهم، إلى جانب العناصر المباشرة الأخرى وهي الإنجاب والوفاة والهجرة الداخلية.

وأضاف اللاجئون على الأردن أعباء ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية ومعلوماتية وأمنية، حفزت المجلس على إجراء عدد من اللقاءات والدراسات وملخصات السياسات من أبرزها، دراسة وملخص سياسات "خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن عام 2016”، ودراسة وملخص سياسات "زواج القاصرات في الأردن 2017"، ودراسة وملخص سياسات "الخصائص السكانية للسوريين في الأردن وفرص معالجة تحديات اللجوء على سوق العمل الأردني 2018"، وورقة حقائق " الهجرة والنوع الاجتماعي 2021"، ودراسة وتنفيذ مشروع تمكين المرأة اللاجئة عام 2021.

وقال الملك عبدالله الثاني بن الحسين في كلمته في المنتدى العالمي للاجئين الذي عُقد في جنيف/سويسرا الأسبوع الماضي، "إن منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية، خصوصاً في هذه المنطقة المضطربة، فلا يمكننا أن ندير ظهورنا لهم لأن ذلك يتنافى مع صميم هويتنا. لكن الأردنيين يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم كمستضيفين للاجئين".

وأضاف الملك"سنبقى ملتزمين بتوفير التعليم للاجئين في مدارسنا، وتقديم الخدمات الطبية لهم في مستشفياتنا، وتمكينهم من الوصول إلى الفرص لكسب معيشتهم، لكن توفر التمويل الكافي محوري لنتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية".

ووفق الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030) التي أعدها وأطلقها المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤخراً، بلغ معدل الهجرة الجارية الاجمالية في الأردن4.1% سنوياً، وبلغ معدل الهجرة الحياتية الجارية في الأردن 11%، كما بين مسح الهجرة الدولي الأردني لعام 2014 أن 63٪ من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، وأن 26٪ من هؤلاء المهاجرين هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.

وتشير بيانات وزارة الخارجية نهاية عام 2021 إلى أن عدد المهاجرين الأردنيين في الخارج قد بلغ 924,850 مهاجراً ومهاجرة، ووفق البيانات فإن عدد الأردنيين المقيمين في دول الخليج بلغ ما مجموعه (755,730 فرداً) أو ما نسبته 81.7% من مجموع الأردنيين المقيمين في الخارج، تلاها الأردنيين المقيمين في الدول غير العربية بنسبة بلغت 15.2%، ثم الأردنيين المقيمين في باقي الدول العربية بنسبة مقدارها 3.1%.

ولا يمكن التقليل من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الأردنيين الذين يعملون في الخارج وتحويلاتهم المالية، فقد ارتفعت التحويلات المالية من 9.1 مليون دينار أردني في عام 1965 إلى حوالي 2.203 مليار دينار أردني في عام 2022، ويمكن لهذه التحويلات أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي والتنمية، ولكن في المقابل تقوم العمالة الوافدة غير الأردنية بتحويل جزء ربما كبير من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.

ووضعت الاستراتيجية الوطنية للسكان هدفاً لموضوع الهجرة واللجوء، والذي تمحور في التوظيف الأمثل للهجرة واللجوء، وكانت له أهدافاً فرعية من أبرزها، تعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والأردنيين المستضعفين المتأثرين بالأزمات، والتوظيف الأمثل للمهاجرين والعمالة الوافدة، والحد من الهجرة الخارجية وهجرة الادمغة والكفاءات.

وأشار المجلس أن سوق العمل الأردني يضم أعداداً كبيرة من العمال المهاجرين مما شكل ضغوطاً على فرص العمل المتوافرة والتي تتصف بمحدوديتها، حيث بلغ عدد العمال غير الأردنيين المسجلين حسب تصاريح العمل الممنوحة من وزارة العمل 351,787 ألف عام 2022، ولا زال العمال المصريون يشكلون الجزء الأكبر من هؤلاء العمال إذ بلغ عددهم حوالي 143,877 ألف، تلاهم العاملات في المنازل وبلغ عددهن حوالي 50,716 ألف في نفس العام، أما السوريون فقد بلغ عدد المسجلين منهم رسمياً لدى وزارة العمل 624,57 ألف، بحسب تقرير مؤشرات سوق العمل الوطنية (2018 -2022) الصادر عن وزارة العمل.

ويعمل الأردن على حماية حقوق المهاجرين أفراد وجماعات، حيث تم وضع التشريعات التي تضمن حقوقهم كقانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1998 وقانون الضمان الإجتماعي الأردني لسنة 2010 وتعديلاته وقانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون الإقامة وشؤون الأجانب الأردني رقم 24 لسنة (1973) وتعديلاته.

وبين المجلس الأعلى للسكان أن من أبرز التحديات التي يواجهها الأردن بسبب اللجوء تتمثل بالضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية والخدمات العامة والقطاع السكني والنمو الاقتصادي والتجارة والصادرات والسياحة والاستثمارات، والتي أدت إلى زيادة العجز في الموازنة والدين العام، إلى جانب الضغط على الخدمات التعليمية والصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الفرعية في المناطق الريفية المضيفة للاجئين السوريين.

وأدى تسرب أعداد كبيرة من السوريين سواء من اللاجئين أو السوريين المقيمين الذين لم يتم تسجيلهم كلاجئين إلى سوق العمل الأردني إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية في سوق العمل الأردني، الأمر الذي خلق تحدياً جديداً أمام الباحثين عن عمل من الأردنيين.

وأشار المجلس إلى أن من التحديات التي يواجها ملف الهجرة في الأردن، تعدد الجهات التي تتعامل مع ملف الهجرة الدولية، الأمر الذي يشكل عائقاً أمام وضع سياسات فعالة للتعامل مع ظاهرة الهجرة الدولية وحوكمتها، مما يستدعي تفصيل الشراكة بين كافة الجهات فيما يخص ملف المهاجرين كل حسب اختصاصه، وإيجاد جهة تكون معنية بعملية إدارة وحوكمة الهجرة بكل جوانبها تتولى التنسيق بين كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالهجرة، كما تشكل التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون جزءاً مهماً سواء للدول المرسلة أو المستقبلة للمهاجرين، مما يستدعي ضرورة إيجاد آلية لضبط الحوالات المالية إلى الخارج التي تقوم بها العمالة الوافدة.

على الصعيد العالمي تضاعف عــدد المهاجرين الدوليــين على مــدى العقــود الأربعة الماضية، ولكــن بقيــت النســبة المئوية لســكان العالم الذيــن يهاجــرون ثابتــة إلى حــد مــا، و تشير البيانــات أن هنــاك حركــة مســتمرة للهجـرة بدافـع الرغبـة في حيـاة أفضـل، أو للهـروب مــن الفقــر أو الاضطهاد الســياسي والصراعات وغياب الآمن أو الضغــوط الاجتماعية أو العائليــة أو تأثيرات تغير المناخ وخاصة الحركة القسرية سواء داخل البلدان أو عبر الحدود.

وتشير التقديرات العالمية الحالية للأمم المتحدة إلى ارتفاع عدد المهاجرين الدوليين من حوالي 175 مليون مهاجر ومهاجرة في عام 2000 إلى حوالي 281 مليون مهاجر دولي في العالم عام 2021، وهو ما يعادل 3.6% من سكان العالم، وذلك حسب تقريــر الأمم المتحدة حول الهجرة الدولية لعام 2022.

وتشير هذه المعطيات أن عدد المهاجرين الدوليين زاد بمعدل سنوي مقداره 2.4 %خلال الفترة المشار إليها، كما تشير البيانات إلى ارتفاع عدد المهاجرين الدوليين بما مجموعه 106 ملايين خلال الفترة الزمنية المشار إليها، ويرجع جزء كبير من هذه الزيادة إلى هجرة العمالة أو الهجرة الأسرية والأزمات الإنسانية في العديد من المناطق.

كما ارتفع عدد اللاجئين بين 2000 و2020 (من 21.1 مليون لاجئ في مطلع عام 2001 إلى 33.8 مليون لاجئ في عام 2020) بمعدل نمو سنوي بلغ 2.4% خلال الفترة الزمنية المشار إليها.

وشكلت الإناث 48.1 % من مجموع المهاجرين في العالم في عام 2020، كما بلغ وسيط العمر للمهاجرين 39.1 سنة. وتوزع المهاجرون الدوليون بشكل غير متوازن حسب القارات والمناطق في عام 2020، حيث استضافت قارتا أوروبا وأميركا الشمالية أكثر من نصف عدد المهاجرين الدوليين ( نحو 145 مليون) أو ما نسبته 51.8 %، تلاهما منطقتي شمال أفريقيا وغرب آسيا (نحو 50 مليون) بنسبة بلغت 17.7%، ومنطقة أفريقيا/جنوب الصحراء الكبرى (نحو 22 مليون) بنسبة مقدارها 7.9 %.

وأوصى المجلس بعدة توصيات استناداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يمكن أن تسترشد بها السياسات والبرامج الفعالة والاستجابات التشغيلية على أرض الواقع، والتي تتمثل أهمها بجمع وتحليل واستخدام بيانات ومعلومات موثوقة ومحدثة تتضمن التركيب السكاني والحركات عبر الحدود وأعداد المغتربين وتوفير الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بسياسات الهجرة، ودعم مؤسسات البحــوث الــدول لجمــع البيانــات عــن تدفقــات المهاجرين الدوليين ومحـركات الهجـرة بالتعـاون مــع المنظمات الدوليــة والمنظمات غـيـر الحكوميــة، إلى جانب زيـادة التعـاون والحــوار بـيـن الــدول المرسلة والــدول المستقبلة للمهاجريـن مـن أجـل تعظيـم فوائـد الهجـرة، والحـد مـن المخاطر وأوجـه الضعـف التـي يواجهـا المهاجرون في مختلـف مراحـل الهجـرة مـن خلال احترام وحماية حقــوق الإنسان الخاصــة بهــم وتوفــر الرعايــة والمساعدة لهـم، وضرورة حصــول المهاجرين على حقوقهـم بما في ذلـك حقوقهم في التعليـم والخدمـات بجميـع أنواعهـا.

- دفع رسوم تصريح عمل -

وأكد تقرير، تناول أوضاع العمال المهاجرين في الأردن، مواجهتهم عدة تحديات أبرزها تتعلق باستصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة، حيث أفاد استبيان أعدته تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان خلال الشهور الماضية، أن 71% من العمال المهاجرين المستطلعة أراؤهم أكدوا عدم قدرتهم على دفع رسوم إصدار تصريح عمل، لافتا النظر إلى أن أكثر العمال الذين يعانون من هذه المشكلة هم العاملين في قطاعي الإنشاءات والزراعة.

وبين التقرير الذي وزع على مجموعة واسعة من العمال المهاجرين في الأردن، أن العمال المهاجرين يواجهون مخاوف عدة عند انخراطهم في سوق العمل منها عدم حصولهم على فرص عمل ملاءمة، والعمل لساعات طويلة دون الحصول على الأجر العادل، والتعرض للاستغلال، وعدم استصدار تصاريح عمل وغيرها من المخاوف التي قد تقف عائقًا أمامهم للمطالبة بحقوقهم العمالية، إلى جانب وجود مخاوف تواجههم خلال وجودهم في سوق العمل.

ولفت التقرير النظر إلى تخوف 32% من العمال المهاجرين المستطلعة أراؤهم من إصدار تصاريح عمل بسبب وجود وسطاء غير قانونيين كما وصفوهم، كذلك، يتخوف العمال المهاجرين من عدم تجديد إقامتهم في الأردن، وفي الوقت الذي يحدد كلاً من قانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل مدة الإقـامة ومدة تصريح العمل لسـنة واحـدة بالنسبـة للعمال المهاجرين، الا ان أغلب عقـود اسـتخدام العمال المهاجرين على سبيل المثال عقود عمل عاملات المنازل تكون لمدة عامين، ما يعني من الناحـية العملية أن استقـدام العامل يكون عامين بــينما إقــامته لعام، مما يفتح المجال بشكل واسـع إلى تحـوله إلى عامل مهاجر غير قـانوني، خاصة إذا امتنع صاحب العمل عن تجديد إقـامته لأن القوانين والتعليمات النافذة في الأردن تشترط أن يقـوم صاحب العمل بـتجديد كل من تصريح العمل والإقـامة، ما يبرر تخوف العمال من أن يُصبح وجودهم غير قانوني.

وبين تقرير "تمكين" انه وعلى الرغم من إلزامية إشراك العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي، إلا أن العديد من العاملين لا يتم إشراكهم بالضمان، ما يعد مخالفة لنص الفقرة (ج) من المادة (20) من قانون الضمان الاجتماعي، مع التأكيد أنه في حال عدم شمول العامل بالضمان فإنه يخسر كل المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان للمؤمن عليهم، حيث يجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز قانونًا عدم إشراك العامل في الضمان الاجتماعي لأن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، ويترتب على صاحب العمل تأدية كامل الاشتراكات المستحقة عنهم، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، إضافة إلى الفوائد المترتبة عليها ومقدارها (1%) شهريًا، وغرامة مقدارها (30%) من قيمة الاشتراكات المستحقة، كما رتّب قانون الضمان عقوبة على صاحب العمل مقدارها (500) دينار عن كل عامل لم يقم بشموله بالضمان الاجتماعي.

ووفق تمكين، يطلب من عمال آخرين دفع اشتراكات الضمان، حيث تبين أن هنالك 15% من العمال المهاجرين أفراد العينة، طُلب منهم تسديد كامل الاشتراكات الشهرية للضمان الاجتماعي من بعض أصحاب العمل، فيما كان هنالك 78% من أفراد العينة ليس لديهم القدرة المالية على دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وبحسب التقرير، فإن غالبية العمال لا يحملون أية وثائق رسمية، سـواء جواز سفر أو إذن إقـامة أو تصريح عمل، و"قـد تكون هذه الوثائق بحـوزة أصحـاب العمل".

وأضافت تمكين أن حجز هذه الوثائق لا يمنع العمال من الهرب من أماكن العمل، وفي كثير من الأحــيان يجهل العمال مكان جواز سفره، ويعد حـجز جواز السـفر انتهاكًا صريحًا للمادة (٤/۱٢) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يعد مخالفة لنص المادة (18) من قـانون جوازات السفر رقـم 3 لسـنة 2002، كما يعد مخالفة لنص المادة (222) من قـانون العقوبـات الأردني.

ووفقًا لنتائج الاستبيان، فإن 63% من أفراد العينة المستطلعة أراؤهم كانوا متخوفين قبل انخراطهم في سوق العمل من قيام أصحاب العمل باحتجاز أوراقهم الثبوتية مثل جواز السفر أو تصريح العمل ذلك لتقييد حركة العمال ومنعهم من تغيير أعمالهم طيلة فترة العلاقة التعاقدية، حيث أكدت تمكين أن حجز الوثائق الرسمية للعمال يشـكل عائقًا أمام عودتهم إلى بلادهم في غالبية الأحيان، كما يصعب اللجوء إلى القضاء لعدم حملها ما يثبت هويتها الشخصية.

كما بين 61% من أفراد العينة المحددة أن لديهم خوف مستمر من الاحتجاز والإبعاد من قبل السلطات أو من أصحاب العمل ما يعني فقدانهم العمل أو التعرض للاحتجاز الإداري قبل الإبعاد وما يرافق هذه المرحلة من خوف وإحساس بالقلق وحجز للحرية، خاصة أن نظام الاحتجاز الإداري المُنفذ من قبل السلطات يترك المهاجرين عرضة لعدد من التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان.