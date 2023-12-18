لأطفال فلسطين والمنطقة الاحتفال بعيد الميلاد

MENAFN - Amman Net) اجتهد راعي كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم، القسّيس منذر إسحق، وحوّل أحد رموز عيد الميلاد، التي تشمل مجسّماً للطفل يسوع، المولود في مذود متواضع، بحضور الرعاة، إلى ركام من الحجارة، ولفّ مجسّم يسوع بحطّة فلسطينية. وفي تفسيره لتلك الصورة التعبيرية، قال إن المسيح لو ولد في هذا الوقت لكانت ولادته بين الركام في غزّة. وفي عظة للمؤمنين أضاف القسّيس أن ولادة المسيح المتواضعة وأقواله المدوّنة في الأناجيل تعكس التعاطف مع المشرّدين واللاجئين والمظلومين، ما يعني أنه لو ولد في عام 2023، لكان من الطبيعي أن يجد نفسه بين الشعب الفلسطيني المظلوم والمشرّد وبين أطفال فلسطين الذين يتعرضون مع شعبهم لحرب إبادة.

وكان للبابا فرنسيس رأي في كلمة إبادة، حيث كرّرها في لقائه مع وفد فلسطيني دفعت عائلاته ثمن الحرب على فلسطين، حيث قالت الناشطة من بيت لحم، شيرين هلال عوّاد، التي روت قصة استشهاد خالتها وخالها في غزّة إن الحبر الأعظم الذي كان يتكلّم من خلال مترجم استخدم كلمة إبادة بالإنكليزية (Genocide) مرّتين عند سماع الشهادات الحية من الوفد المكون من 12 فلسطينياً، في اللقاء الذي استمر نصف ساعة مع البابا فرنسيس في الفاتيكان.

وكان الوفد قد فوجئ عندما قال لهم البابا إنه في تواصل شبه يومي مع خوري كنيسة اللاتين في غزّة، وكانت لديه معرفة دقيقة بكل ما يحدُث في غزّة. ولكن الغريب في رواية الوفد الفلسطيني إلى روما، أن الناطق باسم الفاتيكان كذّبه، عندما حاول إقناع الإعلام بأن البابا لم يستخدم وصف الإبادة، في حين ردّت شيرين: "الوفد بأجمعه سمع كلام البابا وحاسّة السمع لدينا جيدة".

تعكس الفجوة التي نمرّ بها التخبّط العالمي، وبالذات الغربي، الذي يرفض تقبّل الحقائق الدامغة، في محاولة يائسة لحصر النقاش على ادّعاءات الاحتلال المستمرّة بأنها تخوض حرب الدفاع عن النفس، وأنها "لا تقصد قتل المدنيين"، في حين أن قادتها كانوا أول من نزعوا الإنسانية والمدنية عن الشعب الفلسطيني، الأمر الذي برّر لهم ولداعميهم تنفيذ المجازر بحقّ الأبرياء ومساكنهم ومؤسّساتهم. ومع حلول موسم عيد الميلاد المجيد، أقرّ رؤساء الكنائس المسيحية في القدس إلغاء كل مظاهر البهجة بالعيد، واقتصار الأمر بالشعائر الدينية، إلا أن أصواتاً طالبت بضرورة التفكير خارج الصندوق، بدلاً من اتخاذ القرارات السهلة والشعبوية.

وقد عبّر زميل صحافي، وهو ليس مسيحيًا، عن رأي مختلف في موضوع إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد. فقد كتب أسامة الرنتيسي، في موقع الأول نيوز، بعد التأكيد أن هدفه ليس المزايدة على رؤساء الكنائس بقوله: "أرى (بتواضع جم) أن إضاءة شجرة الميلاد في الشوارع العامة والبيوت أكبر رسالة إلى العالم، وإلى قادة الحرب الصهاينة، أننا مستمرّون في الحياة والفرح، مهما كان بطش عدوانكم، ومهما حاولتم قطع الحياة والكهرباء والماء والغذاء عن الأهل في قطاع غزّة والضفة الفلسطينيتين، فأكثر ما يغيظ دولة الاحتلال النور والفرح، لأنها دولة عتمة ولطم وقتل". وختم بدعوة الأحبّاء إلى "أن لا يتقاعسوا عن الاحتفال بعيد الميلاد وإضاءة شجرة الكريسماس، فهذا طقسٌ للفرح والحياة، فلا تدعوا الموت يفرح بالانتصار علينا".

قد يكون صعباً للمكون المسيحي في المشرق الاحتفال بعيد الميلاد بوجود المآسي في فلسطين. وفي تخوّف من عدم فهم بعضهم ضرورة الاحتفال بالحياة، ولكن من الممكن إيجاد حلول خلاقة للاحتفال بعيد الميلاد، من دون الابتعاد عما يحدُث في غزّة. فمثلاً، حوّلت مدرسة الفرندز في رام الله التي تعرّض ثلاثة من خرّيجيها لمحاولة اغتيال في أميركا بسبب ارتداء الكوفية الفلسطينية والتحدّث بالعربية (بقي أحدهم في حالة شلل) نص أغنية ميلادية مشهورة "The Little Drummer Boy" بكلماتٍ ذات علاقةٍ بما يحدُث في فلسطين ولأطفال غزة. كذلك أقامت خدمة سندك التي تهتم بالأيتام والأطفال فاقدي النسب في دول الشرق الأوسط احتفالاً متواضعاً في المدرسة المعمدانية في عمّان، ووفّرت فرصة لسماع ترانيم عيد الميلاد، ومنها الترنيمة الرائعة للأب اللبناني منصور لبكي: ليلَةَ الميلاد يُمَّحَى البُغضُ، ليلَةَ الميلاد تُزهِرُ الأرضُ ليلةَ الميلاد تُدفَنُ الحربُ، ليلَةَ الميلاد يَنبُتُ الحُبُّ/ عندما نسقي عطشانَ كأسَ ماء نكونُ في الميلاد، عندما نكسي عُريانَ ثوبَ حُب نكونُ في الميلاد/ عندما نكفكف الدموع في العيون نكون في الميلاد، عندما نفرِشُ القلوبَ بالرجاء نكونُ في الميلاد/ عندما أقبِّلُ رفيقي دونَ غشّ أكونُ في الميلاد، عندما تموتُ فيَّ روحُ الانتِقام أكونُ في الميلاد/ عندما يُرمَّدُ في قلبيَ الجفا أكونُ في الميلاد، عندما تذوبُ نفسي في كيان الله أكونُ في الميلاد.

ثمّ قُدِّمَت هدايا إلى الأطفال في منظر جميل، وفّر بسمة لهؤلاء الأطفال. وأحيت مؤسّسات وكنائس في فلسطين والأردن حفلات موسيقية ميلادية، وفّرت فرصة، ولو بسيطة، للشعور بالمناسبة الميلادية.

موقف الكنائس والمجتمع المسيحي مفهوم ومنطقي، إلا أن هناك من يقول إن من الأفضل التفكير بصورة إبداعية، كما عمل القسيس إسحاق بتحويل الاحتفال إلى تذكير للعالم بأن مولود بيت لحم هو رسول السلام إلى العالم، وإن رسالة الكنيسة وتضامنها مع الشعب الفلسطيني ومع غزّة المتألمة يمكن أن يتما من دون إلغاء حقّ المكوّن المسيحي، وبالذات الأطفال، بالاحتفال بالعيد، وأهم عناصر الصمود في كل الأزمات هو التمسّك بحق الحياة، وعدم الخضوع لما يفرضه المحتل من محاولات قتل البسمة وحجب الفرح بالخصوص عن الأطفال.