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إستشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس

12/18/2023 3:12:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إستشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن الشاب راشد حبيب العايدي (17 عاما)، استشهد برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس،متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر.

يذكر أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المخيم، من جهة حاجز الحمرا العسكري، ما أدى الى اندلاع مواجهات.

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