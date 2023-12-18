إستشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إستشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.
وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن الشاب راشد حبيب العايدي (17 عاما)، استشهد برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس،متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر.
يذكر أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المخيم، من جهة حاجز الحمرا العسكري، ما أدى الى اندلاع مواجهات.
MENAFN18122023000205011050ID1107615612
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.