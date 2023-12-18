MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني واحتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إنها تلقت تقريرا من سفينة عن انفجار محتمل على متن سفينة في مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، على بعد حوالي 30 ميلا بحريا جنوب مدينة مخا الساحلية اليمنية.

وصدرت تعليمات للسفن في المنطقة بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي حوادث غير عادية.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: احتمال وقوع انفجار بالمياه قرب سفينة بالبحر الأحمر

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية نفذت هجمات عدة على سفن في البحر الأحمر، وقالت إن عملياتها تأتي نصرة للشعب الفلسطيني، وأكدت "استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".



