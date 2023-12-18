روسيا تعزز صادرات الغاز إلى الصين وسط صعوبات في السوق الأوروبية

(MENAFN
) في تطور ملحوظ يبرز أهمية السوق الصينية المتزايدة في منظومة الطاقة الروسية، وصلت شحنات الغاز اليومية من روسيا إلى الصين إلى مستوى قياسي. ويبرز هذا التحول توجه روسيا الاستراتيجي نحو الصين، خاصة في ظل التحديات وعدم اليقين في السوق الأوروبية، ناتجة أساسا عن الصراع في أوكرانيا. وكشفت شركة الطاقة الروسية الحكومية غازبروم عن آخر حجم لصادرات الغاز إلى الصين، مع التركيز الأخير على تعزيز الإمدادات من خلال خط "طاقة سيبيريا".
كما عملت روسيا بنشاط لمواجهة الفقدان المحتمل للسوق الأوروبية، على تعزيز شراكاتها الطاقوية مع الصين. ففي سبتمبر من العام الماضي، توقعت وزارة الطاقة الروسية أن تصل صادرات الغاز إلى الصين إلى 22 مليار متر مكعب في عام 2023، مع زيادة إضافية إلى 30 مليار متر مكعب في عام 2024. ويعد هذا التحول الاستراتيجي ليس فقط ردًا على التحولات الجيوسياسية ولكن أيضًا تدبيرًا استباقيًا لتأمين أسواق بديلة.
كذلك شملت المفاوضات بين غازبروم والشركة الوطنية الصينية للبترول "سي ان بي سي", مناقشات حول زيادة تدفقات الغاز، كما هو موضح في بند ملحق داخل عقد التوريد الحالي للغاز. وسمح هذا البند بتصاعد إمدادات الغاز اعتبارًا من منتصف نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، استكشف مسؤولون من الشركتين إمكانية توسيع إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب المقترح "طاقة سيبيريا 2"، الذي سيمتد عبر منغوليا. وجرت هذه المناقشات خلال اجتماع أخير عُقِدَ في بكين.
في حين عبر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن تفاؤله بالوصول إلى اتفاق بشأن شروط عقد جديد لتوريد الغاز من خلال خط "طاقة سيبيريا 2". ويهدف هذا المشروع المقترح، الذي تجري مفاوضاته منذ عدة سنوات، إلى نقل حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من يامال في شمال روسيا إلى الصين عبر منغوليا. وتؤكد التطورات الجارية على الأهمية الاستراتيجية لشراكة الطاقة السينو-روسية ودورها في تشكيل استراتيجية الطاقة العالمية لروسيا.
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