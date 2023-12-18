متداولو العملات يتكيفون مع تعديلات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

(MENAFN
) يقوم متداولو العملات بضبط توقعاتهم حول الدولار الأمريكي ردًا على التحول الحذر في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأدى هذا التعديل إلى إحداث تحول نحو العملات ذات العائدات العالية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على خيارات الاستثمار التي تراهن على ارتفاع الدولار الأمريكي. وفقًا لفهرس انعكاس المخاطر لفترة شهر واحد، فإن هذا الطلب قد وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، على عكس الخيارات التي تستفيد من تضاؤل قيمة الدولار الأمريكي.
كما يسلط تقرير حديث من بلومبيرغ الضوء على تغيير كبير في مشاعر السوق، حيث أبدى متداولون ثقة أقل في مسار الدولار الأمريكي نحو الارتفاع. وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات قوة سعر صرف الين الياباني إلى أعلى مستوى لها في حوالي خمسة أشهر.
في حين اختار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، محتفظة بها في نطاق 5.25 إلى 5.5 في المائة، مما يمثل أعلى مستوى في 22 عامًا. وفي توقعاتها الاقتصادية الأخيرة، أشار البنك المركزي إلى انتهاء مرحلة الشدة التاريخية في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, وأنه يتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض في عام 2024 بـ75 نقطة أساس خلال العام المقبل. وقد دفع هذا الإعلان متداولي العملات إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم استجابة للتطورات المتغيرة التي تشكلها تعديلات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
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