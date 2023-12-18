مخاوف من عرقلة توترات البحر الأحمر سلاسل الإمدادات

آثار تصاعد التوترات فى مياه البحر الأحمر مع استهداف جماعة الحوثي للسفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة إلى موانئ إسرائيلية، مخاوف شركات آسيوية وأوروبية من تراجع حركة التشغيل والإنتاج وإنعكاس ذلك سلبيًا على سلاسل الإمداد العالمية.

والبحر الأحمر هو شريان التجارة العالمية ويربطه مضيق باب المندب من الجنوب بالمحيط الهندي وبحر العرب وتربطه قناة السويس شمالا بالبحر المتوسط، ويمر عبر قناة السويس 12% من التجارة العالمية وهى الطريق المختصر للربط بين قارة آسيا وأوروبا.

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وجاء ذلك تزامنًا مع تصريحات جماعة أنصار الله الحوثى بتوسيع عملياتها فى البحر الأحمر ليشمل أى سفينة متجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها“إذا لم يدخل قطاع غزة الغذاء والدواء”.

ويمر عبر مضيق باب المندب 17 ألف سفينة شحن وناقلة بترول سنويًا، وحوالى 50 سفينة تجارية يوميا، فيما تمر حوالى 115 سفينة تجارية من مضيق هرمز، وفقًا للجمعية العربية للملاحة.

قال مستوردون لـ“البورصة”، إن شركات موردة للخامات ومستلزمات التصنيع إلى السوق المصرى أوقفت التعاقدات على تصدير شحنات جديدة بسبب تأخر عمليات التسليم وصعوبة تحديد سعر البيع عقب تصاعد توترات البحر الأحمر.

قال مستورد بقطاع الصناعات المعدنية_ فضل عدم ذكر اسمه_ إن موردين أوروبيين لخام الحديد رهنوا التعاقد على صفقات جديدة بدفع 100% من قيمة البضائع لسببين الأول هو أزمة العملة فى مصر، ومخاوفهم من التوترات الحالية بالمجرى الملاحى بالبحر الأحمر.

أضاف لـ“البورصة” أن الشركات في الظروف العادية تطالب بدفع جزء من قيمة البضاعة والباقى يتم تحويله عند الاستلام، وبالتالى قد يدخل القطاع أزمة جديدة حال استمرت التوترات القائمة لمدة طويلة.

توقع أن ترتفع أسعار المعادن وبالتحديد الألومنيوم والحديد والنحاس فى الأسواق العالمية تحت ضغوط نقص المعروض عالميًا.

قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أزمة سلاسل الإمداد التى ضربت العالم عقب تفشى جائحة كورونا انعكس تأثيرها على السوق المصرى فضلا عن التداعيات التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ذكر أن بعض شركات الشحن ستضطر إلى سلك طرق بديلة لتجنب التواترات الحالية، الأمر الذى سيرفع تكاليف الشحن على الشركات المصنعة فى دول أوروبا وآسيا وبالتالى ينعكس على السعر النهائى للسلع الموردة للسوق المصرى.

قال محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز الطبيعي، إن البحر الأحمر ممر ملاحى هام لنقل النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا ، وبالتالى أى تعطيل لتلك التجارة سيرفع أسعار النفط إلى معدلات كبيرة وسيغذى معدل التضخم العالمى.

تابع أن الاضطرابات في البحر الأحمر ما زالت محدودة .. لكن هناك خشية من استمرار توسيع نفوذها من قبل الحوثيين خلال الفترة المقبلة.

ويرى سعدالدين، أن البحث عن مسارات بديلة لقناة السويس يعني استغراق رحلة السفن فترات طويلة، سيؤدى ذلك إلى تعطيل حركة التصنيع والإنتاج بسبب عرقلة سلاسل الإمداد.

ويتفق محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع سعدالدين حول استمرار الأوضاع الحالية سيرفع تكاليف التصنيع والإنتاج فى العالم .. لكنه أضاف أن أى توقعات خلال الفترة الحالية بشأن تاثر سلاسل الإمداد العالمية سابقة لآوانها.

وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ((أى انعكاس سلبى للأوضاع فى البحر الأحمر سيتأثر به جميع الدول ولن يقتصر على دولة محددة، خاصة وأن أغلب التجارة العالمية تعتمد على النقل البحرى”.

أضاف عيسى لـ“البورصة”، أن حادث سفينة الشحن“إيفر جيفن” فى قناة السويس قبل عامين كان محط نظر جميع دول العالم ووفق التقديرات حينها أن حركة التجارة العالمية تأثرت سلبيًا بسبب تأخر البضائع للمستهلكين.