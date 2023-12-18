50 مليون جنيه مبيعات ((القبيصى)) للعصائر خلال 10 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة القبيصى للعصائر مبيعات بنحو 50 مليون جنيه خلال أول 10 شهور من العام الحالى، مستهدفة الوصول إلى 60 مليون جنيه خلال العام كله.

قال مسئول بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه، إن“القبيصى” للعصائر تستهدف مبيعات بقيمة 75 مليون جنيه العام المقبل، بنمو 25% مقارنة بالعام الحالي، وذلك بدعم من التنوع فى طرح منتجات جديدة بشكل دائم سواء عصائر بنكهات مختلفة وأغذية وخضروات فريش.

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أضاف المصدر لـ”البورصة”، إن الطاقة الإنتاجية للشركة تتراوح بين 5 و10 أطنان يوميًا، وتستهدف نسبة نمو ما لا يقل عن 25% منها سنويًا.

أشار إلى أن الشركة تطرح العديد من منتجات العصائر والخضروات بالسوق المصرية حيث طرحت خلال الربع الحالى من العام الطماطم والفواكه والفلافل المغلفة، وتوزعها على كبرى سلاسل الفنادق.

أوضح أن الشركة تصدر منتجاتها إلى فرنسا والإمارات والسعودية التى تمتلك بها فرع، وتستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة.

كشف أن الشركة تأثرت من دعوات المقاطعة التى إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعى مؤخرًا، وتضامن معها عدد كبير من مستهلكى العلامات الأجنبية التى تدعم الاحتلال الإسرائيلى ، مشيرا الى تراجع التوريدات الخاصة بسلسلة مطاعم امريكانا بنسبة 70% وفى المقابل ارتفع الطلب من قبل شركات محلية جديدة دعمتها حملات المقاطعة فى ظل توجه المستهلك للمنتج المحلى.

اضاف أن العام الحالى شهد زيادة فى أسعار السكر بجانب ارتفاع أسعار الفاكهه والخضروات بسبب التغيرات المناخية وتكاليف الزراعة وفواصل العروات، مما ادى الى زيادة أسعار المنتجات بنحو 50%.

تابع: أن الشركة حرصت على تقديم المنتج فى أحجام وعبوات مختلفة بأسعار متفاوتة للحفاظ على العملاء وتقديم أسعار مناسبة لشرائح المستهلكين.