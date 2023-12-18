50 مليون جنيه مبيعات ((القبيصى)) للعصائر خلال 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة القبيصى للعصائر مبيعات بنحو 50 مليون جنيه خلال أول 10 شهور من العام الحالى، مستهدفة الوصول إلى 60 مليون جنيه خلال العام كله.
قال مسئول بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه، إن“القبيصى” للعصائر تستهدف مبيعات بقيمة 75 مليون جنيه العام المقبل، بنمو 25% مقارنة بالعام الحالي، وذلك بدعم من التنوع فى طرح منتجات جديدة بشكل دائم سواء عصائر بنكهات مختلفة وأغذية وخضروات فريش.
موضوعات متعلقة
((فروزيتا المصرية)) تتعاقد على تصدير 1200 طن خضروات مجمدة إلى لبنان شركة أردنية تطلب من ((الاستثمار)) ألفى متر مربع لإنشاء مصنع غذائى مخاوف من عرقلة توترات البحر الأحمر سلاسل الإمدادات
أضاف المصدر لـ”البورصة”، إن الطاقة الإنتاجية للشركة تتراوح بين 5 و10 أطنان يوميًا، وتستهدف نسبة نمو ما لا يقل عن 25% منها سنويًا.
أشار إلى أن الشركة تطرح العديد من منتجات العصائر والخضروات بالسوق المصرية حيث طرحت خلال الربع الحالى من العام الطماطم والفواكه والفلافل المغلفة، وتوزعها على كبرى سلاسل الفنادق.
أوضح أن الشركة تصدر منتجاتها إلى فرنسا والإمارات والسعودية التى تمتلك بها فرع، وتستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة.
كشف أن الشركة تأثرت من دعوات المقاطعة التى إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعى مؤخرًا، وتضامن معها عدد كبير من مستهلكى العلامات الأجنبية التى تدعم الاحتلال الإسرائيلى ، مشيرا الى تراجع التوريدات الخاصة بسلسلة مطاعم امريكانا بنسبة 70% وفى المقابل ارتفع الطلب من قبل شركات محلية جديدة دعمتها حملات المقاطعة فى ظل توجه المستهلك للمنتج المحلى.
اضاف أن العام الحالى شهد زيادة فى أسعار السكر بجانب ارتفاع أسعار الفاكهه والخضروات بسبب التغيرات المناخية وتكاليف الزراعة وفواصل العروات، مما ادى الى زيادة أسعار المنتجات بنحو 50%.
تابع: أن الشركة حرصت على تقديم المنتج فى أحجام وعبوات مختلفة بأسعار متفاوتة للحفاظ على العملاء وتقديم أسعار مناسبة لشرائح المستهلكين.
MENAFN18122023000202011048ID1107615545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.