معهد التمويل الدولى: 7 مليارات دولار فجوة التمويل الخارجى لمصر العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) توقع معهد التمويل الدولى نمو الناتج المحلى لمصر 3.3% خلال العام المالى الحالى، وذلك أقل من 4% متوسط توقعات المؤسسات الأخرى، وقدر حجم الفجوة التمويلية العام الحالى بـ7 مليارات دولار تسدها مصر عبر الاستثمارات الأجنبية والاقتراض.

وذكر فى تقرير حديث له أن الوضع الاقتصادى فى مصر يبقى هشًا، مع استمرار عجز الميزانين الجارى والمالى وتأجيل مراجعة برنامج صندوق النقد الدلى وضعف تدفقات محفظة الأوراق المالية، وصافى الاقتراض الخارجى الكبير للقطاع المصرفى، وجميعها عوامل حدت من خيارات التمويل الخارجى أمام مصر ودفعتها للاعتماد على الاستثمار الأجنبى والاقتراض الرسمى.

موضوعاتتكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تنخفض إلى أدنى مستوى منذ مارس “إتش إس بى سى”: رفع صندوق النقد لحصص الأعضاء قد يوفر 8 مليارات دولار إضافية لمصر وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس

أضاف أن التضخم المرتفع ونقص العملة واختناقات العرض والحرب فى غزة تضعف الاستهلاك الخاص والصادرات بجانب أن الصادرات البترولية ستنخفض بعد توقف التصدير خلال فصول الصيف لتلبية الطلب المحلى، وأيضًا بسبب توقف تدفق الغاز الإسرائيلى الذى تستورده لتعيد تصديره.

وقال إنه رغم أن بيانات السياحة لشهر أكتوبر كانت جيدة لكنهم يتوقعون تراجعها خلال الربع الرابع من العام وإن ذلك بجانب ما سبق يوسع عجز الحساب الجارى إلى 3.2% العام المالى الحالى مقابل 1.2% العام المالى الماضى.

وذكر أن السيناريو الأساسى لديهم هو استئناف مصر لبرنامجها مع صندوق النقد مطلع العام المقبل بعد تخفيض كبير للعملة وتحرك نحو سعر صرف مرن، وأن التوصل لاتفاق من شأنه أن يمهد الطريق لتدفق 5 مليارات دولار حصيلة برنامج الخصخصة المستهدف بجانب التوسع فى الاقتراض من دول الخليج.

وقال المعهد إن الصورة الكلية للتمويل الخارجى لمصر تظل صعبة مع اهلاكات الديون الكبيرة المستحقة خلال عامين، لكن التمويلات الإضافية من الصندوق ستحد من انخفاض الاحتياطيات.

ولفت إلى أن المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسى تكمن فى الفشل بالتوصل لاتفاق مع الصندوق أو طول أمد الحرب فى غزة، وأن حال تحققها سيتسع عجز الحساب الجارى أكثر وفى ظل عدم كفاية التمويل الخارجى قد ينخفض الاحتياطى لمستويات حرجة.

أضاف أن مصر قد تلجأ فى تلك الحالة إلى التوسع فى فرض قيود على الواردات والاعتماد على التدفقات المحدودة من عمليات الخصخصة الصغيرة، والتمويل الثنائى وطروحات الدين فى الأسواق الآسيوية.