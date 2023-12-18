عمالقة أشباه الموصلات يتسابقون لإنتاج جيل جديد من الرقائق المتطورة

MENAFN - Al-Borsa News) تتسابق شركات أشباه الموصلات الرائدة في العالم، لتصنيع ما يسمى برقائق المعالجات“2 نانومتر” التي ستشغل الجيل المقبل من الهواتف الذكية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

لا تزال شركة“تايوان لتصنيع أشباه الموصلات”، الشركة المفضلة لدى المحللين خصوصا أنها تحافظ على تفوقها العالمي في هذا القطاع .. لكن“سامسونج إلكترونيكس” و“إنتل” اعتبرتا القفزة التالية في الصناعة بمثابة فرصة لسد الفجوة.

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طوال عقود، سعت شركات صناعة الرقائق إلى صنع منتجات أصغر حجمًا من أي وقت مضى؛ فكلما كانت الترانزستورات أصغر حجمًا في الرقاقة، انخفض استهلاك الطاقة وارتفعت سرعتها.

وأصبحت مصطلحات مثل“2 نانومتر” و”3 نانومتر” تستخدم اليوم على نطاق واسع كاختصار لكل جيل جديد من الرقائق، بدلاً من الأبعاد الفعلية لأشباه الموصلات.

أفادت صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية أن أي شركة تفتح المجال لريادة تكنولوجية في الجيل المقبل من أشباه الموصلات المتقدمة، سيكون وضعها جيدا للسيطرة على الصناعة التي تجاوزت مبيعات الرقائق العالمية فيها 500 مليار دولار العام الماضي.

ويُتوقع نمو تلك المبيعات أكثر بسبب زيادة الطلب على الرقائق المخصصة لمراكز البيانات التي تشغل خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أظهرت شركة“تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، التي تهيمن على السوق العالمية للمعالجات، بالفعل نتائج اختبار العملية لنماذجها الأولية“2 نانومتر” لبعض أكبر عملائها، ومنها“أبل” و“إنفيديا”، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

لكن اثنان من المقربين لـ”سامسونج” قالا إن“شركة صناعة الرقائق الكورية تقدم إصدارات مخفضة السعر من أحدث نماذجها الأولية من رقائق (2 نانومتر) لجذب اهتمام العملاء ذوي الأسماء الكبيرة ومنهم إنفيديا“.

عن ذلك، قال جيمس ليم، المحلل في صندوق التحوط الأمريكي“دالتون إنفستمنتس”، إن“سامسونج ترى أن رقائق (2 نانومتر) ستغير قواعد اللعبة، لكن الناس ما زالوا يشككون في قدرتها على التحول بين أجيال الرقائق بشكل أفضل من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات”.

كذلك، قدمت شركة“إنتل”، رائدة السوق سابقًا، إدعاءات جريئة بشأن إنتاج الجيل التالي من الرقائق بحلول نهاية العام المقبل، وهذا قد يعيدها إلى التفوق على منافسيها الآسيويين، رغم استمرار الشكوك حول أداء منتجات الشركة الأمريكية.

عادةً ما تطلق شركة“تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، التي قالت إن الإنتاج الضخم لرقائق“2 نانومتر” سيبدأ في 2025، نسخة الهاتف المحمول أولاً، وتكون شركة“أبل” العميل الرئيس لها، كما تأتي الإصدارات الخاصة بالكمبيوتر الشخصي ثم شرائح الحوسبة عالية الأداء المصممة لأحمال الطاقة الأعلى لاحقًا.

كانت هواتف“أيفون 15 برو” و”أيفون 15 برو ماكس” أحدث الهواتف الذكية الرائدة التي تطلقها“أبل” في سبتمبر الماضي، وتستخدم فيها تكنولوجيا رقائق شركة“تايوان لصناعة أشباه الموصلات” الجديدة والمعروفة باسم“3 نانومتر”.

وتشتد تحديات الانتقال من جيل إلى الجيل التالي من تكنولوجيا المعالجة، وسط استمرار صغر حجم الرقائق؛ الأمر الذي يزيد من احتمالية حدوث خطوة خاطئة قد تؤدي إلى فقدان شركة“تايوان لصناعة أشباه الموصلات” مكانتها.

أشارت لوسي تشين، نائب رئيس شركة“إسايا ريسيرش”، إلى أن تكلفة الانتقال إلى الجيل التالي ترتفع، بينما استقرت التحسينات في الأداء، موضحة أن“الانتقال إلى الجيل التالي لم يعد جذابًا للعملاء بعد الآن”.

يؤكد الخبراء أن الإنتاج الضخم لا يزال على بعد عامين، وأن المشكلات الأولية هي جزء طبيعي من عملية إنتاج الرقائق.

في الوقت نفسه، يرى المطلعون في شركة“سامسونج” التي ذكرت شركة“تريند فورس” الاستشارية أنها تمتلك حصة قدرها 25% من سوق المسبوكات المتقدمة العالمية مقارنة بحصة شركة“تايوان لصناعة أشباه الموصلات” البالغة 66%، فرصة لسد الفجوة.

كانت المجموعة الكورية أول من بدأ الإنتاج الضخم لرقائق“3 نانومتر” العام الماضي، وأول من تحول إلى بنية ترانزستور جديدة تعرف باسم“جيت أول أروند”.

وقالت“سامسونج”:“نحن على استعداد لإنتاج كميات كبيرة من رقائق (3 نانومتر) بحلول 2025”.

ويحذر المحللون من أنه في حين أن“سامسونج” كانت أول من طرح رقائق“3 نانومتر” في السوق، إلا أنها كافحت مع“معدل الإنتاجية” أو نسبة الرقائق المنتجة التي تعد قابلة للإرسال إلى العملاء.

ذكر لي جونج هوان، أستاذ هندسة أشباه الموصلات النظامية في جامعة سانجميونج في سيول، أن سامسونج“عانت أيضًا من حقيقة أن أقسام تصميم الهواتف الذكية والرقائق لديها كانت منافسة شرسة للعملاء المحتملين للرقائق المنطقية المنتجة في قسم المسابك الخاص بها”.

وقال إن“هيكل سامسونج يثير قلق العديد من العملاء المحتملين بشأن إمكانية تسريب التكنولوجيا أو التصميم”.

وتأمل كل من“سامسونج” و”إنتل” أيضا الاستفادة من العملاء المحتملين الذين يتطلعون إلى تقليل اعتمادهم على شركة“تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، سواء لأسباب تجارية أو بسبب القلق بشأن التهديد الصيني المحتمل لتايوان.

قال الرئيس التنفيذي لشركة“إيه.إم.دي” الأمريكية لصناعة الرقائق، في يوليو الماضي، إنها”ستنظر في قدرات تصنيع أخرى بجانب تلك التي تقدمها تايوان لصناعة أشباه الموصلات، في وقت تسعى فيه إلى تحقيق مزيد من المرونة”.