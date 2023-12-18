تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تنخفض إلى أدنى مستوى منذ مارس

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل عام فى ختام تعاملات الجمعة إلى 8% مقابل 9.2% فى تعاملات الخميس و9.8% فى تعاملات 8 ديسمبر، وفق بيانات أطلعت عليها“البورصة”.

وبحسب البيانات انخفضت تكلفة التأمين فى العقود أجل 5 أعوام إلى 11% مقابل 12.3% الخميس و12.8% فى 8 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2023.

موضوعاتمعهد التمويل الدولى: 7 مليارات دولار فجوة التمويل الخارجى لمصر العام المالى الحالى “إتش إس بى سى”: رفع صندوق النقد لحصص الأعضاء قد يوفر 8 مليارات دولار إضافية لمصر وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس

وبذلك تكون مستويات تكلفة التأمين أجل عام أعلى 4% عن بداية العام، لكنها أقل بنحو 13.8% عن ذروتها البالغة 21.8%.

وبالنسبة للعقود أجل 5 أعوام فهى أعلى نحو 2.4% عن مستويات بداية العام الحالى، لكنها أقل بنحو 8.4% عن الذروة البالغة 19.5%.

وانعكس تراجع تكلفة التحوط ضد مخاطر عدم السداد فى مصر على أداء السندات الدولية، التى يُحتسب العائد عليها بناء على فائدة الكوبون مُضافًا إليه علاوة المخاطر.

وارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار استحقاق 2025 إلى 93.55 سنت للدولار فى تداولات بورصة لوكسمبورج مقابل 93 سنتا للدولار فى تداولات الخميس، و92 سنتا للدولار فى تداولات 8 ديسمبر، فيما انخفض العائد عليها إلى 11.3% مقابل 11.8% فى 8 ديسمبر.

وارتفعت السندات استحقاق 2047 إلى 62.84 سنت للدولار، مقابل 62.7 سنت للدولار فى تداولات الخميس، و60.3 سنت فى تداولات 8 ديسمبر.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، صدر عدد من التقارير الدولية التى توقعت تحسن الآفاق الاقتصادية لمصر على المدى الطويل، وأشارت لتخفيف صندوق النقد الدولى لهجته المتشددة فيما يخص دعم الإصلاح بمصر، بعدما أعلنت كريستالينا جورجيفيا مدير عام الصندوق دعمها لمصر وأن الصندوق يفكر بجدية فى زيادة حجم القرض.

وأوصى بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، بشراء سندات مصر استحقاق 2050 والتى تتداول بسعر منخفض، وقال إن انخفاض الوزن النسبى لمصر فى محافظ مستثمرى الأسواق الناشئة يشجعهم على تلك التوصية.

وعلى صعيد التحوط من مخاطر سعر العملة، تتداول العقود الآجلة للجنيه أجل عام ما بين 48.79 و49.39 جنيه للدولار، مقابل 46.9 و47 جنيها للدولار فى 8 ديسمبر.