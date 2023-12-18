تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تنخفض إلى أدنى مستوى منذ مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل عام فى ختام تعاملات الجمعة إلى 8% مقابل 9.2% فى تعاملات الخميس و9.8% فى تعاملات 8 ديسمبر، وفق بيانات أطلعت عليها“البورصة”.
وبحسب البيانات انخفضت تكلفة التأمين فى العقود أجل 5 أعوام إلى 11% مقابل 12.3% الخميس و12.8% فى 8 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2023.
موضوعات متعلقة
معهد التمويل الدولى: 7 مليارات دولار فجوة التمويل الخارجى لمصر العام المالى الحالى “إتش إس بى سى”: رفع صندوق النقد لحصص الأعضاء قد يوفر 8 مليارات دولار إضافية لمصر وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس
وبذلك تكون مستويات تكلفة التأمين أجل عام أعلى 4% عن بداية العام، لكنها أقل بنحو 13.8% عن ذروتها البالغة 21.8%.
وبالنسبة للعقود أجل 5 أعوام فهى أعلى نحو 2.4% عن مستويات بداية العام الحالى، لكنها أقل بنحو 8.4% عن الذروة البالغة 19.5%.
وانعكس تراجع تكلفة التحوط ضد مخاطر عدم السداد فى مصر على أداء السندات الدولية، التى يُحتسب العائد عليها بناء على فائدة الكوبون مُضافًا إليه علاوة المخاطر.
وارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار استحقاق 2025 إلى 93.55 سنت للدولار فى تداولات بورصة لوكسمبورج مقابل 93 سنتا للدولار فى تداولات الخميس، و92 سنتا للدولار فى تداولات 8 ديسمبر، فيما انخفض العائد عليها إلى 11.3% مقابل 11.8% فى 8 ديسمبر.
وارتفعت السندات استحقاق 2047 إلى 62.84 سنت للدولار، مقابل 62.7 سنت للدولار فى تداولات الخميس، و60.3 سنت فى تداولات 8 ديسمبر.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، صدر عدد من التقارير الدولية التى توقعت تحسن الآفاق الاقتصادية لمصر على المدى الطويل، وأشارت لتخفيف صندوق النقد الدولى لهجته المتشددة فيما يخص دعم الإصلاح بمصر، بعدما أعلنت كريستالينا جورجيفيا مدير عام الصندوق دعمها لمصر وأن الصندوق يفكر بجدية فى زيادة حجم القرض.
وأوصى بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، بشراء سندات مصر استحقاق 2050 والتى تتداول بسعر منخفض، وقال إن انخفاض الوزن النسبى لمصر فى محافظ مستثمرى الأسواق الناشئة يشجعهم على تلك التوصية.
وعلى صعيد التحوط من مخاطر سعر العملة، تتداول العقود الآجلة للجنيه أجل عام ما بين 48.79 و49.39 جنيه للدولار، مقابل 46.9 و47 جنيها للدولار فى 8 ديسمبر.
MENAFN18122023000202011048ID1107615542
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.