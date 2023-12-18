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شركة أردنية تطلب من ((الاستثمار)) ألفى متر مربع لإنشاء مصنع غذائى

12/18/2023 3:00:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طلبت شركة كمه الشام الأردنية، المتخصصة فى التصنيع الغذائى من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تخصيص 2000 متر مربع بإحدى المدن الصناعية لإنشاء مصنع فى مصر.

قال سالم العبسرى، مدير المصنع بالأردن، إنَّ الشركة تتابع مع الهيئة، خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يقام بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان أو مدينة السادس من أكتوبر.

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أضاف ((العبسرى)) لـ((البورصة))، أنه بحسب دراسة جدوى المشروع من المستهدف أن يصل حجم إنتاج المصنع إلى 9 أطنان يومياً من منتجات مختلفة من المواد الغذائية، أبرزها منتج الشيكولاته والعصائر.

أشار إلى أن الشركة ستبدأ فى أعمال الإنشاء بمجرد استلام الأرض، خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم التشغيل خلال عام ونصف العام على أقصى تقدير.

ذكر أن الشركة تصدر منتجاتها لعدد من الدول العربية؛ مثل قطر، والكويت، والعراق، وتستهدف من خلال توسعها فى مصر التصدير لأكبر عدد من الدول الخليجية والعربية ودول أفريقيا من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وتلك الدول.

أشار إلى أن الشركة تتطلع من خلال مشاركتها فى معرض فوود أفريكا إلى الترويج لمنتجاتها فى الدول الخارجية والاتفاق على عقود تصديرية مع الزائرين.

وتأسست كمه الشام عام 1878 وهى شركة عائلية استمرت للجيل الرابع ولديها مصانع فى موسكو والأردن وسوريا، وتتخصص فى تصنيع مواد غذائية مختلفة من البسكويت والويفر والعصائر الطبيعية.

كتبت ـ تقى أيمن

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