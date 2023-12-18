شركة أردنية تطلب من ((الاستثمار)) ألفى متر مربع لإنشاء مصنع غذائى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طلبت شركة كمه الشام الأردنية، المتخصصة فى التصنيع الغذائى من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تخصيص 2000 متر مربع بإحدى المدن الصناعية لإنشاء مصنع فى مصر.
قال سالم العبسرى، مدير المصنع بالأردن، إنَّ الشركة تتابع مع الهيئة، خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يقام بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان أو مدينة السادس من أكتوبر.
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أضاف ((العبسرى)) لـ((البورصة))، أنه بحسب دراسة جدوى المشروع من المستهدف أن يصل حجم إنتاج المصنع إلى 9 أطنان يومياً من منتجات مختلفة من المواد الغذائية، أبرزها منتج الشيكولاته والعصائر.
أشار إلى أن الشركة ستبدأ فى أعمال الإنشاء بمجرد استلام الأرض، خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم التشغيل خلال عام ونصف العام على أقصى تقدير.
ذكر أن الشركة تصدر منتجاتها لعدد من الدول العربية؛ مثل قطر، والكويت، والعراق، وتستهدف من خلال توسعها فى مصر التصدير لأكبر عدد من الدول الخليجية والعربية ودول أفريقيا من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وتلك الدول.
أشار إلى أن الشركة تتطلع من خلال مشاركتها فى معرض فوود أفريكا إلى الترويج لمنتجاتها فى الدول الخارجية والاتفاق على عقود تصديرية مع الزائرين.
وتأسست كمه الشام عام 1878 وهى شركة عائلية استمرت للجيل الرابع ولديها مصانع فى موسكو والأردن وسوريا، وتتخصص فى تصنيع مواد غذائية مختلفة من البسكويت والويفر والعصائر الطبيعية.
كتبت ـ تقى أيمن
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