تجارية القاهرة: زيادة الصادرات رفعت أسعار البصل في السوق المحلي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن زيادة أسعار البصل فى الأسواق المحلية جاءت بسبب اتجاه الأسواق العالمية لاستيراد البصل من مصر.
وأضاف النجيب، في تصريحات تلفزيونية، أن صادرات البصل سجلت نحو 200 ألف طن زيادة عن المعتاد خلال الفترة الماضية.
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وأوضح أن قرار مد وقف تصدير البصل سوف يساهم في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.
وأوضح أن هناك محصول جديد من البصل بالأسواق خلال الموسم الجديد فى سوهاج والفيوم ومحافظات الدلتا مما سيؤدي لانخفاض الأسعار لنحو 16 جنيهًا للكيلو.
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