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تجارية القاهرة: زيادة الصادرات رفعت أسعار البصل في السوق المحلي

12/18/2023 3:00:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن زيادة أسعار البصل فى الأسواق المحلية جاءت بسبب اتجاه الأسواق العالمية لاستيراد البصل من مصر.

وأضاف النجيب، في تصريحات تلفزيونية، أن صادرات البصل سجلت نحو 200 ألف طن زيادة عن المعتاد خلال الفترة الماضية.

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وأوضح أن قرار مد وقف تصدير البصل سوف يساهم في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.

وأوضح أن هناك محصول جديد من البصل بالأسواق خلال الموسم الجديد فى سوهاج والفيوم ومحافظات الدلتا مما سيؤدي لانخفاض الأسعار لنحو 16 جنيهًا للكيلو.

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