اتفاق مبدئى لاكتتاب ((الإمارات العالمية)) فى زيادة رأسمال مصر للألومنيوم

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة،” أن شركة الإمارات العالمية للألومنيوم اتفقت مبدئيًا مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية على الاكتتاب فى زيادة رأسمال تابعتها شركة مصر للألومنيوم المزمع تنفيذها بهدف تطوير ودعم إعادة تأهيل المصنع الحالى والحفاظ على الطاقة الإنتاجية البالغة 320 ألف طن.

وكلفت شركة مصر للالومنيوم فى وقت سابق من العام الجارى شركة بريميير للاستشارات المالية لتحديد القمية العادلة للسهم بهدف إجراء زيادة رأسمال للشركة.

وتوقعت المصادر، أن تقوم الشركة بتنفيذ الزيادة قبل نهاية الربع الأول من 2024، حيث تعكف شركة بريميير على تحديث القيمة العادلة، لتقديمها لهيئة الرقابة المالية فور الانتهاء منها للحصول على موافقتها وإتمام زيادة رأسمال المرتقبة.

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وأوضحت المصادر، أن شركة تابعة للصندوق السيادى السعودى كانت تعتزم الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة إلا أن المفاوضات توقفت فى يونيو الماضى بعد ما توقف الصندوق عن صفقة شراء المصرف المتحد، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات بين المستثر الإماراتى والشركة القابضة المعدنية.

وأغلق سهم شركة مصر للألومنيوم مرتفعًا ليصل إلى 62.97 جنيه للسهم بنهاية تداولات الخميس الماضى، مسجلاً ارتفاعًا بواقع 1.88%.

وحققت الشركة صافى ربح بلغ 1.63 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل 642.63 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى إلى 5.99 مليار جنيه، مقابل 3.47 مليار جنيه إيرادات فى الربع المقارن من العام المالى الماضى.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة، مع تخفيض التكاليف، بالإضافة إلى التغير فى متوسط أسعار صرف العملات.