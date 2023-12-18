اتفاق مبدئى لاكتتاب ((الإمارات العالمية)) فى زيادة رأسمال مصر للألومنيوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت“البورصة،” أن شركة الإمارات العالمية للألومنيوم اتفقت مبدئيًا مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية على الاكتتاب فى زيادة رأسمال تابعتها شركة مصر للألومنيوم المزمع تنفيذها بهدف تطوير ودعم إعادة تأهيل المصنع الحالى والحفاظ على الطاقة الإنتاجية البالغة 320 ألف طن.
وكلفت شركة مصر للالومنيوم فى وقت سابق من العام الجارى شركة بريميير للاستشارات المالية لتحديد القمية العادلة للسهم بهدف إجراء زيادة رأسمال للشركة.
وتوقعت المصادر، أن تقوم الشركة بتنفيذ الزيادة قبل نهاية الربع الأول من 2024، حيث تعكف شركة بريميير على تحديث القيمة العادلة، لتقديمها لهيئة الرقابة المالية فور الانتهاء منها للحصول على موافقتها وإتمام زيادة رأسمال المرتقبة.
موضوعات متعلقة
توقعات بتحسن أداء البورصة خلال أسبوع الفائدة “مباشر” سمسار صفقة إعادة هيكلة بين مساهمى“مون فيو” و”الفيروز” هل تعرقل ((ضريبة الأرباح الرأسمالية)) الصعود القياسى للبورصة ؟
وأوضحت المصادر، أن شركة تابعة للصندوق السيادى السعودى كانت تعتزم الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة إلا أن المفاوضات توقفت فى يونيو الماضى بعد ما توقف الصندوق عن صفقة شراء المصرف المتحد، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات بين المستثر الإماراتى والشركة القابضة المعدنية.
وأغلق سهم شركة مصر للألومنيوم مرتفعًا ليصل إلى 62.97 جنيه للسهم بنهاية تداولات الخميس الماضى، مسجلاً ارتفاعًا بواقع 1.88%.
وحققت الشركة صافى ربح بلغ 1.63 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل 642.63 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى إلى 5.99 مليار جنيه، مقابل 3.47 مليار جنيه إيرادات فى الربع المقارن من العام المالى الماضى.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة، مع تخفيض التكاليف، بالإضافة إلى التغير فى متوسط أسعار صرف العملات.
MENAFN18122023000202011048ID1107615538
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.