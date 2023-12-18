الجزائر تعلن انضمامها الرسمي لمبادرة التجارة الموجهة الإفريقية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الجزائر انضمامها رسميا لمبادرة التجارة الموجهة في إطار التجسيد الفعلي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية“زليكاف”.

وأوضح وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني – في كلمته خلال أعمال الملتقى الاقتصادي حول“مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، المنعقد اليوم بالجزائر العاصمة بحضور الأمين العام للمنطقة وامكيلي ميني – أنه بموجب هذا الانضمام، يمكن للمتعاملين الاقتصاديين القيام بعمليات تبادل تجاري مع نظرائهم من الدول الشريكة في المبادرة بدون قيود جمركية، وفقا لاتفاقية“زليكاف”.

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ودعا الوزير الجزائري المتعاملين الاقتصاديين في بلاده إلى الاستفادة ابتداء من اليوم من المزايا التي تمنح في إطار المبادلات التجارية مع الدول المنضمة إلى هذه المبادرة، من أجل تعزيز الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات وتجسيد أهداف اتفاقية“زليكاف” الرامية لرفع مستويات التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بشكل محسوس.

يُذكر أنه تم إطلاق مبادرة التجارة الموجهة خلال الاجتماع الـ10 لمجلس وزراء منطقة“زليكاف” المنعقد في 7 أكتوبر 2022 في العاصمة الغانية أكرا.

وتهدف هذه المبادرة إلى اختبار المحيط الإجرائي والمؤسساتي والقانوني لتنفيذ اتفاقية“زليكاف”، من خلال الشروع الفعلي للمبادلات التجارية وفق المزايا التفضيلية المقررة في الاتفاقية المؤسسة للمنطقة بين الدول الأطراف التي استوفت شروط الحد الأدنى لبدء هذه المبادلات.

وانخرط في هذه المبادرة إلى غاية اليوم كل من مصر وتونس، كينيا، غانا، الكاميرون، رواندا وجزر موريس، إضافة إلى تنزانيا.

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