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زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي يُلحق بنفسه الضرر بعقوباته الجديدة ضد روسيا

12/18/2023 3:00:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مثل كل العقوبات السابقة، ستلحق المزيد من الضرر بالاتحاد الأوروبي نفسه.

جاء ذلك – وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية – تعليقا على قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

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وأضافت زاخاروفا:“هذا السلوك الديكتاتوري لبروكسل يكشف بكل حجمه أن الدول الأعضاء محرومة من حقها الديمقراطي في الرأي المخالف وحماية مصالحها الخاصة”.

وأشارت الدبلوماسية الروسية، إلى أن هناك ثمنا باهظا لسياسة المواجهة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي وعواقب قراراته الانتهازية فيما يتعلق بأوكرانيا ومولدوفا يجب أن يدفعها سكان الدول الأوروبية.

وأضافت زاخاروفا أنه يبدو من الطبيعي تماما في ظل هذه الخلفية أن“السياسيين الأكثر مسؤولية في الدول الأوروبية يمنحون الأولوية بشكل متزايد للمصالح الوطنية على بعض شعارات“التضامن الأوروبي، التي لا تمس بالاحتياجات الحقيقية”.

وبعد اليوم الأول اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن أعضاء الاتحاد الأوروبي قرروا فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا، والتي قد تبدأ في مارس 2024 أو بعد ذلك.

كما منحت القمة جورجيا وضع المرشح وتعهدت بالعودة في مارس إلى النظر في بدء مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك بمجرد أن تحقق البلاد“الدرجة اللازمة من الامتثال لمعايير العضوية”.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107615536

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