طوكيو غاز اليابانية تشتري روككليف الأمريكية بـ2.7 مليار دولار

قالت شركة“طوكيو غاز” (Tokyo Gas) إن وحدتها التابعة“طوكيو غاز أميركا” ستشتري شركة“روككليف إنرجي 2” (Rockcliff Energy II) مقابل حوالي 2.7 مليار دولار، في خطوة تستهدف توسيع عمليات الغاز الصخري في الولايات المتحدة.

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قالت الشركة اليابانية في بيان إن“طوكيو غاز أميركا” ستستحوذ على جميع الأسهم المملوكة لـ”روككليف”، وهي شركة بمحفظة استثمارات“كوانتوم إنرجي بارتنرز” (Quantum Energy Partners)، من خلال حصة ملكيتها في“تي جي ناتشورال ريسورسز” (TG Natural Resources). مشيرةً إلى أنه جرى التوقيع على الاتفاق في هذه الشأن بتاريخ 15 ديسمبر، ومن المنتظر تنفيذ الصفقة في 29 ديسمبر.

تأتي عملية الاستحواذ هذه وسط موجة صفقات بمليارات الدولارات في صناعة الطاقة عالمياً، فيما تستكشف شركات إنتاج النفط والغاز أفضل السبل لنشر الأرباح غير المتوقعة من ارتفاع أسعار الموارد.

تتضمن أحدث الخطوات على هذا الصعيد شراء“أوكسيدنتال بتروليوم” للشركة المتخصصة في التنقيب عن النفط الصخري“كراون روك” (CrownRock) في تكساس، واستحواذ“إكسون موبيل” على“بايونير ناتشورال رييسورسز” بقيمة 60 مليار دولار، واتفاقية شركة“شيفرون” لشراء شركة“هيس” (Hess Corp) بقيمة 53 مليار دولار. كذلك، تجري شركة“وود سايد إنرجي غروب” (Woodside Energy Group) محادثات مبدئية مع شركة“سانتوس” بشأن صفقة ينتج عنها مصدراً مهيمناً للغاز الطبيعي المسال.

قالت الشركة اليابانية إن بناء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة من شأنه أن يزيد الطلب على الغاز.

وأضافت أن“طوكيو غاز” تسعى إلى توسيع عمليات النفط الصخري، وتستكشف أصولاً تقع بمناطق قريبة من الأصول الموجودة في تكساس ولويزيانا.

أضافت الشركة أنه بعد هذا الاستحواذ، سيزيد حجم إنتاج الغاز وسوائل الغاز الطبيعي التابع لـ”تي جي ناتشورال ريسورسز” بنحو أربع مرات، ليصل إلى 1,300 مليون قدم مكعب يومياً، مشيرةً إلى أن“إنتاج هذه الأصول سيصبح أساس الأرباح في الخارج”.

وفي معرض تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت يوم السبت والتي أكد فيها المخاطر المرتبطة بأسعار الغاز، قال تاكاشي ناكاو، المدير العام الأول لوحدة تطوير الأعمال العالمية في شركة“طوكيو غاز” إن“هذا الإنتاج غير مكلّف”.

تمتلك شركتا“تي جي ناتشورال ريسورسز” و”روككليف” تصاريح للتنقيب في المناطق المجاورة، ويعتقد ناكاو أن الشركتين قادرتان على مواصلة النشاط في ظل ظروف السوق المتغيرة لأنه بإمكانهما تحسين قدرتهما التنافسية عن طريق تكاليف الإنتاج المنخفضة.

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