طوكيو غاز اليابانية تشتري روككليف الأمريكية بـ2.7 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“طوكيو غاز” (Tokyo Gas) إن وحدتها التابعة“طوكيو غاز أميركا” ستشتري شركة“روككليف إنرجي 2” (Rockcliff Energy II) مقابل حوالي 2.7 مليار دولار، في خطوة تستهدف توسيع عمليات الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
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قالت الشركة اليابانية في بيان إن“طوكيو غاز أميركا” ستستحوذ على جميع الأسهم المملوكة لـ”روككليف”، وهي شركة بمحفظة استثمارات“كوانتوم إنرجي بارتنرز” (Quantum Energy Partners)، من خلال حصة ملكيتها في“تي جي ناتشورال ريسورسز” (TG Natural Resources). مشيرةً إلى أنه جرى التوقيع على الاتفاق في هذه الشأن بتاريخ 15 ديسمبر، ومن المنتظر تنفيذ الصفقة في 29 ديسمبر.
تأتي عملية الاستحواذ هذه وسط موجة صفقات بمليارات الدولارات في صناعة الطاقة عالمياً، فيما تستكشف شركات إنتاج النفط والغاز أفضل السبل لنشر الأرباح غير المتوقعة من ارتفاع أسعار الموارد.
تتضمن أحدث الخطوات على هذا الصعيد شراء“أوكسيدنتال بتروليوم” للشركة المتخصصة في التنقيب عن النفط الصخري“كراون روك” (CrownRock) في تكساس، واستحواذ“إكسون موبيل” على“بايونير ناتشورال رييسورسز” بقيمة 60 مليار دولار، واتفاقية شركة“شيفرون” لشراء شركة“هيس” (Hess Corp) بقيمة 53 مليار دولار. كذلك، تجري شركة“وود سايد إنرجي غروب” (Woodside Energy Group) محادثات مبدئية مع شركة“سانتوس” بشأن صفقة ينتج عنها مصدراً مهيمناً للغاز الطبيعي المسال.
قالت الشركة اليابانية إن بناء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة من شأنه أن يزيد الطلب على الغاز.
وأضافت أن“طوكيو غاز” تسعى إلى توسيع عمليات النفط الصخري، وتستكشف أصولاً تقع بمناطق قريبة من الأصول الموجودة في تكساس ولويزيانا.
أضافت الشركة أنه بعد هذا الاستحواذ، سيزيد حجم إنتاج الغاز وسوائل الغاز الطبيعي التابع لـ”تي جي ناتشورال ريسورسز” بنحو أربع مرات، ليصل إلى 1,300 مليون قدم مكعب يومياً، مشيرةً إلى أن“إنتاج هذه الأصول سيصبح أساس الأرباح في الخارج”.
وفي معرض تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت يوم السبت والتي أكد فيها المخاطر المرتبطة بأسعار الغاز، قال تاكاشي ناكاو، المدير العام الأول لوحدة تطوير الأعمال العالمية في شركة“طوكيو غاز” إن“هذا الإنتاج غير مكلّف”.
تمتلك شركتا“تي جي ناتشورال ريسورسز” و”روككليف” تصاريح للتنقيب في المناطق المجاورة، ويعتقد ناكاو أن الشركتين قادرتان على مواصلة النشاط في ظل ظروف السوق المتغيرة لأنه بإمكانهما تحسين قدرتهما التنافسية عن طريق تكاليف الإنتاج المنخفضة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615535
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