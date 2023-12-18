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صادرات صناعات التكنولوجيا فى كوريا الجنوبية ترتفع 7% في نوفمبر

12/18/2023 3:00:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 7.6 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل تحولاً بعد انخفاضها لمدة 16 شهرًا على التوالي.

وأظهرت بيانات لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، أن الشحنات الخارجية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصلت إلى 17.9 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار العام الماضي.

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وأوضحت البيانات، بحسب وكالة“يونهاب” الكورية الجنوبية، أن الرقم الشهري سجل زيادة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي، حيث انتعشت صادرات أشباه الموصلات بعد انخفاضها لمدة 15 شهرا متتالية.

وأشارت إلى أن واردات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجعت في أكتوبر بنسبة 10.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 11.4 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 64.4 مليار دولار في هذا القطاع.

وبلغت صادرات الرقائق 9.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.7 بالمئة على أساس سنوي، حيث قفزت مبيعات رقائق الذاكرة بشكل كبير، بنسبة 36.4 بالمئة.

وارتفعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 12.2 بالمئة لتصل إلى 1.6 مليار دولار لكن صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات انخفضت بنسبة 22.7 بالمئة و21.6 بالمئة لتصل إلى 750 مليون دولار و210 مليون دولار على التوالي.

المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107615534

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