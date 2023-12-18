((لابوار)) تستهدف 3 ملايين دولار صادرات العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة (( لابوار)) للصناعات الغذائية تصدير منتجات بقيمة 3 ملايين دولار خلال العام المقبل.

قال هيثم بيومى، مدير التصدير بالشركة، إن لابوار أضافت 5 منتجات جديدة ((حلويات شرقية- شيكولاتة – بسكويت- كوكيز” وتصنيع منتجات أخرى تتوافق المعايير والمواصفات التصديرية ويعد 2024 هو العام التصديرى الأول للشركة.

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أضاف لـ ((البورصة)) أن الشركة أنشأت خطوط إنتاج جديدة لتصنيع منتجات صالحة لأسواق التجزئة وذات مدة صلاحية طويلة تزيد عن الأسبوع لتصلح للتصدير والسفر إلى مسافات طويلة.

وسيتم التصدير خلال العام المقبل إلى دول شمال إفريقيا وبعض الدول العربية ودول أوروبا بجانب تلقى الشركة طلبات تصديرية أخرى من السعودية والإمارات والكويت.

أشار إلى أن الشركة كانت تواجه أزمة فى التوجه للتصدير لأن أغلب صلاحياتها لا تتجاوز الأسبوع وتغلبت على هذا العائق، والشركة تنتج 400 منتج بأنواع مختلفة من الحلويات.

ذكر أن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 1.5 ألف طن شهريًا، وتدرس زيادة الطاقة الإنتاجية بحسب مدى تجاوب الأسواق التصديرية مع الخطة التوسعية المقبلة.

تأسست شركة لابوار منذ عام 1977 وتتخصص فى صناعة الحلويات ((التورت- الجاتوهات- البسكوت- الحلويات الشرقية بجميع أنواعها )).