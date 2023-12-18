((لابوار)) تستهدف 3 ملايين دولار صادرات العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة (( لابوار)) للصناعات الغذائية تصدير منتجات بقيمة 3 ملايين دولار خلال العام المقبل.
قال هيثم بيومى، مدير التصدير بالشركة، إن لابوار أضافت 5 منتجات جديدة ((حلويات شرقية- شيكولاتة – بسكويت- كوكيز” وتصنيع منتجات أخرى تتوافق المعايير والمواصفات التصديرية ويعد 2024 هو العام التصديرى الأول للشركة.
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أضاف لـ ((البورصة)) أن الشركة أنشأت خطوط إنتاج جديدة لتصنيع منتجات صالحة لأسواق التجزئة وذات مدة صلاحية طويلة تزيد عن الأسبوع لتصلح للتصدير والسفر إلى مسافات طويلة.
وسيتم التصدير خلال العام المقبل إلى دول شمال إفريقيا وبعض الدول العربية ودول أوروبا بجانب تلقى الشركة طلبات تصديرية أخرى من السعودية والإمارات والكويت.
أشار إلى أن الشركة كانت تواجه أزمة فى التوجه للتصدير لأن أغلب صلاحياتها لا تتجاوز الأسبوع وتغلبت على هذا العائق، والشركة تنتج 400 منتج بأنواع مختلفة من الحلويات.
ذكر أن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 1.5 ألف طن شهريًا، وتدرس زيادة الطاقة الإنتاجية بحسب مدى تجاوب الأسواق التصديرية مع الخطة التوسعية المقبلة.
تأسست شركة لابوار منذ عام 1977 وتتخصص فى صناعة الحلويات ((التورت- الجاتوهات- البسكوت- الحلويات الشرقية بجميع أنواعها )).
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