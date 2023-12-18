بستانا للصناعات الغذائية تعتزم استثمار 100 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“بستانا للصناعات الغذائية” تدشين مصنع جديد لزيادة الطاقات الإنتاجية بالسادس من أكتوبر باستثمارات 100 مليون جنيه خلال عام 2025.

قال أيمن فؤاد مدير التصدير إن الشركة تستهدف من المصنع الجديد رفع قدراتها الإنتاجية وزيادة الصادرات ، مشيرا إلى أنها لديها مصنعان حاليا، الأول لإنتاج الخضروات والفواكه المجمدة مثل الملوخية والسبانخ والفاصوليا والبازلاء والفراولة والمانجو والتين الشوكى بطاقة 20 ألف طن شهريا، ويتم توجيه 90% من الإنتاج للتصدير بينما النسبة المتبقية يتم تعبئتها للغير لبعض شركات للسوق المحلى.

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أضاف فؤاد لـ” البورصة” أن الشركة توسعت من خلال مصنع ثان سيتم افتتاحه فى مارس المقبل لإنتاج البطاطس المجمدة نظرا لزيادة الطلب العالمى عليها.

أوضح أن الشركة تستهدف صادرات بقيمة 7 ملايين دولار بنهاية العام الحالى بينما من المستهدف صادرات بقيمة 10 ملايين جنيه بعد تصدير البطاطس المجمدة بنمو 42%.

تابع أن الشركة تصدر حاليا للسعودية وقطر والإمارات بجانب إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا والمكسيك والصين التى يتم تصدير المنتجات من خلالها إلى روسيا، مشيرا إلى أن الشركة شاركت فى معرض فوود أفريكا خلال دوراته الحالية بهدف التوسع فى صادراتها إلى دول شمال ووسط افريقيا وبعض الدول العربية التى يسهل الوصول إليها بريا مثل الأردن والعراق وسوريا بجانب فلسطين بعد انتهاء الأزمة الحالية.

أضاف أن الشركة تستهدف التوسع بصادراتها فى دول شمال ووسط أفريقيا والدول العربية وذلك من خلال المشاركة بمعرض فود أفريكا كما تعتزم المشاركة فى عدة معارض اخرى العام المقبل تشمل“أنوجا” و”فروت لوجستيكا” بألمانيا و”سيال” فى باريس.

ذكر أن الشركة توفر احتياجاتها من المحاصيل الزراعية بنحو 60%من خلال أراضٍ مملوكة لها، بينما يتم التعاقد على 40% من باقى الاحتياجات مع المزارعين، بما يدعم سيطرتها على معظم التكاليف لتوفير منتج عالى الجودة بسعر تنافسى.

أشار فؤاد إلى أن أزمة الدولار الحالية ووجود سعرين له لم يؤثر على الشركة نظرًا لتوجيه معظم إنتاجها للتصدير.