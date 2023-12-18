بستانا للصناعات الغذائية تعتزم استثمار 100 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة“بستانا للصناعات الغذائية” تدشين مصنع جديد لزيادة الطاقات الإنتاجية بالسادس من أكتوبر باستثمارات 100 مليون جنيه خلال عام 2025.
قال أيمن فؤاد مدير التصدير إن الشركة تستهدف من المصنع الجديد رفع قدراتها الإنتاجية وزيادة الصادرات ، مشيرا إلى أنها لديها مصنعان حاليا، الأول لإنتاج الخضروات والفواكه المجمدة مثل الملوخية والسبانخ والفاصوليا والبازلاء والفراولة والمانجو والتين الشوكى بطاقة 20 ألف طن شهريا، ويتم توجيه 90% من الإنتاج للتصدير بينما النسبة المتبقية يتم تعبئتها للغير لبعض شركات للسوق المحلى.
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أضاف فؤاد لـ” البورصة” أن الشركة توسعت من خلال مصنع ثان سيتم افتتاحه فى مارس المقبل لإنتاج البطاطس المجمدة نظرا لزيادة الطلب العالمى عليها.
أوضح أن الشركة تستهدف صادرات بقيمة 7 ملايين دولار بنهاية العام الحالى بينما من المستهدف صادرات بقيمة 10 ملايين جنيه بعد تصدير البطاطس المجمدة بنمو 42%.
تابع أن الشركة تصدر حاليا للسعودية وقطر والإمارات بجانب إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا والمكسيك والصين التى يتم تصدير المنتجات من خلالها إلى روسيا، مشيرا إلى أن الشركة شاركت فى معرض فوود أفريكا خلال دوراته الحالية بهدف التوسع فى صادراتها إلى دول شمال ووسط افريقيا وبعض الدول العربية التى يسهل الوصول إليها بريا مثل الأردن والعراق وسوريا بجانب فلسطين بعد انتهاء الأزمة الحالية.
أضاف أن الشركة تستهدف التوسع بصادراتها فى دول شمال ووسط أفريقيا والدول العربية وذلك من خلال المشاركة بمعرض فود أفريكا كما تعتزم المشاركة فى عدة معارض اخرى العام المقبل تشمل“أنوجا” و”فروت لوجستيكا” بألمانيا و”سيال” فى باريس.
ذكر أن الشركة توفر احتياجاتها من المحاصيل الزراعية بنحو 60%من خلال أراضٍ مملوكة لها، بينما يتم التعاقد على 40% من باقى الاحتياجات مع المزارعين، بما يدعم سيطرتها على معظم التكاليف لتوفير منتج عالى الجودة بسعر تنافسى.
أشار فؤاد إلى أن أزمة الدولار الحالية ووجود سعرين له لم يؤثر على الشركة نظرًا لتوجيه معظم إنتاجها للتصدير.
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